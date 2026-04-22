Nequi habilitó recepción de dinero desde el exterior para venezolanos en Colombia, ¿cómo funciona?

Nequi anunció que habilitó la recepción de dinero desde el exterior para venezolanos en Colombia. Más de 724.000 usuarios de la aplicación podrán recibir dinero desde más de 180 países a través de la aplicación. La app aseguró que la actualización obedece a un uso creciente por parte de los migrantes: están vinculados a Nequi y los servicios que más usan son para realizar transferencias, como envíos de dinero y pagos por PSE.

María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, dijo que “en Nequi creemos que la plata debe moverse al ritmo de las personas. Por eso, desarrollamos soluciones que respondan a la realidad financiera de quienes usan la App todos los días, incluyendo en este caso a la población venezolana”.

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Agregó que el año pasado los venezolanos usuarios de la plataforma crecieron 64,9%, lo cual es una muestra de que más personas están encontrando en las herramientas digitales un modo simple de manejar la plata y recibir los ingresos del exterior.

En cuanto al proceso para la recepción del dinero, Nequi dijo que primero se debe ingresar a la opción “Trae plata del exterior”: para llegar allí dentro, se encontrará la funcionalidad para recibir los giros internacionales en la sección “Servicios” y “Finanzas”.

Como segundo paso, hay que llenar un formulario con información clave si es la primera vez que se recibirá dinero desde el exterior. Luego, quien envía la plata puede hacerlo desde una remesadora aliada de Nequi, las cuales permiten transferir recursos a más de 180 países.

El último paso es recibir la plata directamente, pues el dinero se abona al “Disponible” de Nequi y está listo para usar. La aplicación aclaró que no cobra por la recepción de las remesas y permite que se consulte la tasa de cambio en cada movimiento.

“Usar Nequi para traer plata del exterior tiene diferentes beneficios como: seguridad, pues cumple con todas las normas financieras; rapidez, pues las transferencias se acreditan de forma ágil, sin trámites complicados; precios competitivos, costos transparentes y accesibles frente a otras opciones del mercado, el monto que cada cliente puede recibir varía según la categoría que tenga”, aseguró la app.

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