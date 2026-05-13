Nequi recuperó su cuenta oficial en X tras detectar acceso no autorizado

Nequi confirmó que su cuenta oficial en la red social X funciona nuevamente con normalidad, luego de que durante la jornada identificara un posible acceso no autorizado al perfil institucional.

De acuerdo con la compañía, tan pronto detectaron la situación, un equipo especializado intervino para recuperar el control y garantizar la seguridad de la cuenta. La fintech explicó que durante el periodo del acceso no autorizado se publicaron contenidos que “en ningún caso corresponden a productos, servicios o comunicaciones de Nequi”. En un primer pronunciamiento, la empresa indicó que la cuenta permanecía bloqueada y asegurada mientras se adelantaban las acciones de control. Horas después, confirmó la recuperación total del perfil y el restablecimiento de su funcionamiento habitual.

La cuenta de X de Nequi no es un canal transaccional

La compañía enfatizó que su cuenta en X es utilizada únicamente como una plataforma de comunicación promocional con sus clientes y no como un canal para realizar transacciones financieras.

Con este mensaje, la empresa buscó dar tranquilidad a sus usuarios frente al incidente y aclaró que los servicios financieros y operaciones de la plataforma no se realizan a través de esa red social. Además, Nequi invitó a sus clientes a comunicarse exclusivamente por los canales oficiales habilitados por la entidad para atención y soporte.

Estos son los canales oficiales de atención de Nequi

La compañía recordó que los usuarios pueden contactarse mediante: El chat de ayuda disponible en la aplicación y en sitio oficial de Nequi.