¡Qué peligro! Policía encontró 5 toneladas de explosivos en una casa de Medellín

La Policía Metropolitana informó en la tarde de este miércoles del decomiso de un importante cargamento de material explosivo en la ciudad de Medellín.

El procedimiento se llevó a cabo en una casa con parqueadero de la calle 111 con carrera 70 del barrio Tejelo. Hasta allí llegaron unidades especiales de la Policía Nacional, en coordinación con miembros de Fiscalía. Los uniformados realizaron una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble que, según la investigación, era utilizado como centro clandestino de almacenamiento de explosivos.

Según la Policía Metropolitana, en el lugar fueron halladas más de cinco toneladas de material explosivo y elementos de activación, entre ellos nitrato de amonio, ANFO, detonadores y cordón detonante. El material incautado tendría un valor superior a los $400 millones de en el mercado ilegal.

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Asimismo, se informó que este tipo de redes criminales obtenían rentabilidades superiores al 200 % mediante el tráfico ilegal de explosivos, lo que evidencia la magnitud de la economía ilícita asociada a este delito.

De acuerdo con las autoridades, este hallazgo representa una afectación significativa a estructuras ilegales, que presuntamente utilizan estos insumos para atentados, intimidación y actividades relacionadas con la minería ilegal.

El operativo también permitió neutralizar un riesgo potencial para la seguridad, evitando posibles atentados contra la Fuerza Pública e infraestructura estratégica. Pero sobre todo para la comunidad.