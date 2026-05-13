El exarquero Tony Meola cuestionó el paso de James Rodríguez en la MLS: “consiguió lo que quería”

Tony Meola es tal vez el mejor arquero estadounidense de la historia junto a Tom Howard. La palabra del guardameta de la selección de las barras y las estrellas en el Mundial de 1994 es voz autorizada en su país. Actualmente, el hombre de ascendencia italiana es analista de fútbol en CBS Sports.
Durante las transmisiones de la Major League Soccer (MLS), Meola siguió durante todo el primer semestre de 2026 la campaña de Minnesota United, club que fichó en marzo de este año a James Rodríguez como su principal adquisición para la temporada.