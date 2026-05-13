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Jugadores del DIM revelan calvario por supuestas amenazas; Fydriszewski se mostró solidario con sus compañeros

En declaraciones dadas a Blu Radio, el delantero sostuvo que “todo lo que han difamado” sobre sus compañeros tiene el ambiente complicado.

  • Francisco Fydriszewski, delantero del DIM que ha sido el goleador del equipo y uno de los más destacados en los últimos torneos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Francisco Fydriszewski, delantero del DIM que ha sido el goleador del equipo y uno de los más destacados en los últimos torneos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
hace 6 horas
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Tras el distanciamiento de un sector de la hinchada con el máximo accionista del club (Raúl Giraldo) y los directivos y los jugadores del Medellín por la eliminación del equipo del Torneo Apertura, y los disturbios ocurridos en el partido de la Copa Libertadores frente al Flamengo de Brasil en el estadio Atanasio Girardot, que tuvo que ser suspendido el pasado 7 de mayo, el ambiente aún sigue enrarecido.

En redes sociales se han difundido supuestos hechos pasados que involucrarían a jugadores, relacionados con peleas internas y apuestas, ante los cuales algunos referentes han salido a aclarar y desmentir.

A las declaraciones que el arquero Washington Aguerre publicó en sus redes sociales, desmintiendo las versiones sobre peleas con sus compañeros Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra cuando el uruguayo estaba en el club, se unieron en las últimas horas las declaraciones del delantero Francisco Fydriszewski.

El Polaco se comunicó con Blu Radio para solidarizarse con sus compañeros, de quienes dijo que la están pasando muy mal por las amenazas y el mal ambiente que se ha generado en la ciudad con ellos.

“En realidad, acá estoy con los chicos, porque se difama, se publican mentiras y el ambiente está complicado. Tanto Francisco como Baldo no pueden salir a la calle, no han podido volver a llevar a los niños al cole por unas mentiras que se dicen. La verdad que esto no debería pasar, porque todo lo que se dijo fueron mentiras”, comentó Fydriszewski.

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Antes, también en comunicación con Blu, Francisco Chaverra había confesado que no ha podido salir más a la calle y que tampoco pudo volver a llevar a su hija al colegio, por amenazas, por lo que han tenido que solicitar ayuda de la Policía, pues temen por su seguridad y la de sus familias.

“Actualmente no puedo salir a la calle, ni he podido mandar a la niña al colegio por unos comentarios malintencionados que se hicieron, que son completamente falsos”, comentó Chaverra, quien además aseguró que mantiene comunicación con Aguerre.

Es más, el extremo mencionó también que el arquero lo buscó para darle a conocer el interés de su equipo por tenerlo para la temporada, pero al final las cosas no se dieron y Chaverra prefirió seguir en el DIM.

El caleño comentó también que “nunca he sido capitán en el DIM ni he estado cerca de serlo, por eso todo lo que se ha hablado en mentira”.

Lea además: Flamengo reclamará los tres puntos del duelo ante DIM en el Atanasio: así quedaría la tabla del Grupo A

Otro de los señalados es Baldomero Perlaza, quien también está bastante afectado y preocupado por su entorno familiar, por los presuntos señalamientos de apuestas, algo que desmiente totalmente.

“La final (contra Santa Fe) no se vendió, lo que pasó fue algo totalmente deportivo”, enfatizó el volante que espera salir del equipo por un tema netamente deportivo y no señalado de cosas que nunca ha hecho.

En su intervención en Blu Radio, Fydriszewski recalcó que nunca hubo peleas, ni discusiones en el entretiempo del duelo de la final en el camerino. “Todo lo que ha dicho es mentira”, concluyó el goleador que también fue claro en afirmar que por malos resultados ha pasado por momentos difíciles, pero que en ningún caso algo como lo que está sucediendo ahora con amenazas y difamación.

Las amenazas habrían afectado también a otros jugadores que ya no están en el club como lo son Brayan León y Luis Chino Sandoval, quienes actúan en otros clubes.

Por el momento, el DIM ha brindado ayuda psicológica a los jugadores y sus familias con el objetivo de que puedan pasar estos momentos críticos y de miedo, mientras que las autoridades ya tienen conocimiento de las amenazas.

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