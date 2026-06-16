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Los cinco ‘globos’ económicos de Petro que agitaron el debate, pero no despegaron

Peajes, Air-e, subsidios, sector bancario y el Banco de la República protagonizan cinco anuncios del Gobierno Petro que generaron controversia, pero aún enfrentan obstáculos.

  • Varios anuncios económicos del Gobierno Petro han generado controversia por dudas sobre su viabilidad jurídica y financiera. FOTO COLPRENSA y generada con IA.
    Varios anuncios económicos del Gobierno Petro han generado controversia por dudas sobre su viabilidad jurídica y financiera. FOTO COLPRENSA y generada con IA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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Una de las características más recurrentes del gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido el lanzamiento de propuestas económicas a través de discursos públicos o mensajes en su cuenta de X antes de contar con una estructura jurídica, financiera o administrativa que garantice su ejecución.

Para algunos analistas, se trata de “globos”, una estrategia política utilizada para presionar actores económicos, medir la reacción de los mercados o instalar temas en la agenda pública sin asumir necesariamente un compromiso inmediato de implementación.

Solo durante 2026 pueden identificarse al menos cinco episodios que han sido interpretados por distintos sectores como “globos” económicos, es decir, anuncios que generaron amplias expectativas y fuertes...

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