Petro “corcha” al ministro de Hacienda por desconocer déficit primario en pleno consejo de ministros

Durante el Consejo de Ministros del lunes 16 de marzo, ocurrió un episodio que dejó mal parado al ministro de Hacienda, Germán Ávila. El funcionario no pudo responder una pregunta al presidente Gustavo Petro al desconocer la cifra en billones que tiene en déficit primario la caja de la Nación. El momento despertó críticas al argumentar que un jefe de Hacienda no puede ser corchado con un dato clave sobre las finanzas estatales.

El hecho ocurrió mientras el mandatario se refería al conflicto en Medio Oriente y explicaba que la posición de Colombia se inclina porque se logre un cese al fuego entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Añadió que el freno de la guerra ocasionaría que los mercados respiren y que el barril del petróleo vuelva a precios de 70 dólares. Por esa razón, el jefe de Estado justificó mantener la política de no subsidiar el consumo de combustibles fósiles a través del presupuesto nacional, calificando como un error histórico la acumulación de deudas en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).