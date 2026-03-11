Gobierno Petro eleva inflación de 3,2% a 5,8% en su plan financiero 2026, ¿efecto del salario mínimo?

Después de casi dos meses y medio de espera, el Ministerio de Hacienda finalmente publicó el Plan Financiero 2026, un documento clave para el mercado porque revela las cuentas macroeconómicas con las que el Gobierno planea cerrar el último año del mandato de Gustavo Petro.
De acuerdo con la actualización del plan financiero, el Gobierno mantiene una proyección de crecimiento real del PIB de 2,6% tanto en 2025 como en 2026.
El dato es relevante porque el año pasado el Ejecutivo ya había revisado a la baja su estimación para 2025. Inicialmente esperaba un crecimiento de 3%, pero posteriormente ajustó el cálculo a 2,6%, reconociendo una recuperación económica más gradual.
Puede leer: La economía crece 2,6%, pero el bolsillo no mejora: por qué el PIB sube y la billetera no lo siente
En términos nominales, el Producto Interno Bruto tendría una expansión mayor debido al efecto de precios. Las proyecciones oficiales indican que en 2025 el crecimiento fue de 8,2%; mientras que en 2026, 7,8%.
Estas cifras reflejan una economía que continúa creciendo, aunque a un ritmo moderado frente a ciclos de expansión más acelerados registrados en años anteriores.