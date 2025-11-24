“Pintuco, y específicamente Colombia, está entre los diez principales países del mundo para AkzoNobel”, asegura Fernando Domingues

Con casi seis años por fuera de Brasil y tras pasar cinco de ellos en Argentina, Fernando Domingues asumió hace casi 2 meses la presidencia de Pintuco y de AkzoNobel para la región que abarca desde Guatemala hasta Argentina.
Desde Medellín, donde ahora reside, Domingues lidera una operación estratégica dentro del conglomerado global, especialmente por el peso que Colombia tiene en el negocio de pinturas decorativas.
Le puede interesar: Fernando Domingues, nuevo líder de Pintuco y AkzoNobel para Hispanoamérica