Millonarios toma drástica decisión con Néiser Villareal, futbolista no se presentó a entrenar tras brillar con la Sub-20

Néiser Villarreal brilló en el pasado Mundial Sub-20 en Chile al convertirse en goleador de la Selección Colombia, que luego de más de 20 años volvió al podio en el máximo certamen de la categoría.
Pese a ese buen rendimiento con el cual es recordado con el combinado nacional, no se puede decir lo mismo de su desempeño con su club, con quien protagonizó varios altercados y polémicas.
Ante varios incumplimientos del joven de 20 años hacia Millonarios, el cuadro embajador ya confirmó la decisión que tomó tras los desaires. “Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal”, fue lo publicado por el equipo bogotano, anunciando que el delantero quedaba libre.