Los motivos de la Corte Constitucional para tumbar la emergencia económica de Petro

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 mediante el cual el presidente, Gustavo Petro, implementó la emergencia económica nacional, luego que el Congreso negara una adicional presupuestal contenida en una reforma, sometida a debate legislativo.
El Tribunal Constitucional concluyó que los hechos invocados por el Ejecutivo para justificar la medida correspondían a situaciones estructurales y previsibles, las cuales debían ser atendidas a través de mecanismos ordinarios de política pública, sin acudir a facultades excepcionales que eludieran el control del Congreso de la República.
La presidenta de la corporación, magistrada Paola Meneses, explicó que la Sala Plena decidió “declarar inexequible el decreto legislativo 1390” y precisó que como segundo punto resolutivo de la sentencia, la Sala declaró que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 “continuarán sin producir efectos hasta tanto la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de su constitucionalidad”.
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El Decreto 1474 era el que contenía los nuevos impuestos —entre ellos el IVA del 19% a bebidas alcohólicas y gravámenes a cigarrillos, vapeadores y juegos de azar en línea—, mientras que el 044 imponía cargas a las generadoras eléctricas.
El magistrado ponente, Carlos Camargo, señaló que el Gobierno justificó el estado de excepción en una “supuesta crisis fiscal grave e inminente”, pero la Sala concluyó que el decreto “no cumplió con los requisitos exigidos por la Constitución política de 1991”.
Camargo detalló que siete de los ocho hechos invocados por la Presidencia “no acreditaron el carácter sobreviniente, extraordinario e imprevisible”, ya que “la mayoría de las circunstancias alegadas corresponden a situaciones estructurales, persistentes y previsibles que deben ser atendidas a través de los mecanismos ordinarios de política pública, fiscal y presupuestal”.