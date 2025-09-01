Precio del café arábica roza los US$4 por libra, mientras Colombia reportó récord en exportaciones

El precio de los futuros del café arábica alcanzó este lunes 1 de septiembre los US$3,98 por libra en la Bolsa de Nueva York, tras un repunte del 35% solo en agosto.
La escalada responde a una tormenta perfecta que incluye heladas que golpearon cultivos en Brasil, compras especulativas y el arancel del 50% impuesto por el gobierno de Donald Trump a las importaciones del grano brasileño, el principal productor mundial.
La combinación de factores disparó la cotización del contrato de referencia Coffee C en la Intercontinental Exchange (ICE).
Según Trading Economics, los tostadores estadounidenses enfrentan crecientes dificultades para asegurar granos, mientras los inventarios se reducen y los aranceles añaden presión adicional.
Los inventarios de arábica monitoreados por ICE cayeron al 29 de agosto a 710.196 sacos, un mínimo de 1,25 años. El clima tampoco ayuda, la semana pasada se reportaron heladas en Brasil y la región clave de Minas Gerais se mantuvo sin lluvias hasta el 23 de agosto.