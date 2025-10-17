Jennifer Lopez explicó por qué sintió que el Super Bowl con Shakira fue “la peor idea del mundo”

La cantante y actriz Jennifer Lopez volvió a referirse a su recordado show de medio tiempo del Super Bowl 2020 que protagonizó junto a Shakira, tras las controversias que surgieron cuando en su documental de Netflix calificó la decisión de compartir el escenario como “la peor idea del mundo”.
En una entrevista este jueves con The Howard Stern Show, Lopez hizo una aclaración sobre sus palabras en su documental Jennifer Lopez: Halftime (2022), y reconoció que en su momento sintió frustración por no tener el tiempo del espectáculo completo para sí misma.
“Cuando el Super Bowl vino a mí, dijeron: ‘Bueno, ¿por qué no compartes el escenario con Shakira y Gloria Estefan?’. Y Gloria dijo que no. Para mí, siempre fue un sueño hacerlo. Sabes, como mis ídolos, como Madonna, Diana Ross, Prince... Esperas tu turno”, explicó Lopez durante la entrevista.