Precio del dólar en mínimos de seis años: estos son los cinco efectos para el bolsillo y la economía

Volatilidad es la palabra que mejor define el comportamiento del dólar en las últimas semanas. De hecho, ayer el dólar cerró en $3.426,93 y tocó mínimos no vistos desde la pandemia.
Por eso, Alexander Ríos, CEO de Inverxia, recuerda que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica hoy en $3.427 (17 de junio de 2026), niveles que no se veían desde finales de 2020.
“Esta fuerte apreciación del peso, impulsada por un dólar global más débil, carry trade atractivo por el diferencial de tasas con la Reserva Federal, remesas robustas y las operaciones de manejo de deuda del Gobierno, genera efectos asimétricos frente a un DXY que se valoriza a nivel global ente las expectativas de la FED”, explica el economista.
Así las cosas, la caída del dólar en Colombia responde a una combinación de factores externos e internos que han mejorado la percepción de riesgo sobre el país.
Aunque la debilidad global de la divisa estadounidense ha contribuido a la apreciación del peso, los analistas señalan que en los últimos días han predominado dos elementos: una reducción de la aversión al riesgo en los mercados ante el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y una mayor probabilidad de un giro político en Colombia hacia un gobierno percibido como favorable al mercado tras los resultados de las más recientes encuestas.
Ríos recopila este panorama en consecuencias favorables y desfavorables de un dólar debil en Colombia. En el primer caso, habrá mayor poder adquisitivo del consumidor, alivio en las finanzas públicas por el servicio de la deuda externa, y alivios en la inflación por importados, particularmente en la economia real.
En el segundo caso, habrá exportaciones debiles y debilidad en la balanza cambiaria, e impactos en el ingreso de los hogares via remesas.
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