Bolsas suben y petróleo cae tras acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Las acciones tecnológicas lideraron un repunte en las bolsas estadounidenses, mientras que el petróleo se desplomó a su nivel más bajo en tres meses después de que Estados Unidos e Irán acordaran reabrir el estrecho de Ormuz.
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Los futuros del Nasdaq 100 avanzaron 2,1%, mientras que los del S&P 500 subieron 1,2%. El Stoxx 600 escaló 0,7%, superando su máximo histórico anterior a la guerra. Los bonos europeos tuvieron un mejor desempeño que sus pares globales. El Brent cayó a alrededor de US$83 por barril. El oro y el Bitcoin registraron fuertes ganancias, mientras que el dólar se depreció frente a la mayoría de las principales divisas.
El acuerdo entre Washington y Teherán pone fin a un conflicto de tres meses que ha cobrado miles de vidas y ha trastocado los mercados financieros. Un repunte en los flujos energéticos también contribuiría a reducir la sobrevaloración de los precios del crudo, lo que tranquilizaría a los responsables políticos que luchan contra la inflación.