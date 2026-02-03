¡Fuertes sanciones! Advertencias del Gobierno si una estación de gasolina no aplica la rebaja de $500 en el precio del combustible

Desde el domingo 1.° de febrero entró en vigor la reducción de $500 por galón en el precio de la gasolina motor corriente, una medida adoptada por el Gobierno como respuesta a las presiones inflacionarias y al ajuste del salario mínimo para 2026. Sin embargo, no todos los consumidores han visto reflejado el descuento en las estaciones de servicio, lo que ha generado dudas sobre qué hacer en estos casos. La reducción fue ordenada oficialmente por el Ministerio de Minas y Energía mediante una circular de cumplimiento obligatorio e inmediato para todas las estaciones de servicio del país. Esto significa que ninguna EDS puede mantener precios anteriores, aplicar valores parciales o diferir el ajuste bajo ningún esquema. Le puede interesar: Desde hoy 1 de febrero la gasolina es más barata: ¿cuánto cuesta el galón en Medellín?

¿Es legal que una estación no aplique la rebaja?

La reducción en el precio de la gasolina es obligatoria y de aplicación inmediata en todo el país. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

No. Si una estación de gasolina no refleja la reducción de $500 por galón, está incumpliendo una orden expresa del Ministerio de Minas y Energía. Así lo explica Santiago Soto, director general de Santiago Soto Luna & Abogados, al Diario La República, quien señala que “estos casos deben ponerse en conocimiento tanto del Ministerio como de la Dirección de Hidrocarburos”. De acuerdo con el Decreto 4299 de 2005 y las normas que lo complementan, el desacato a los precios oficiales puede derivar en sanciones que van desde amonestaciones y multas, hasta la suspensión temporal del servicio o incluso la cancelación definitiva de la autorización para operar como distribuidor minorista. Lea más: Es oficial: Gobierno Petro firma decreto que rebaja $500 el precio de la gasolina desde febrero

¿A quién puede acudir el consumidor?

Cuando un ciudadano detecta que una estación no aplicó la rebaja, puede reportar la situación ante: - El Ministerio de Minas y Energía. - La Dirección de Hidrocarburos. - La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por presunta vulneración de los derechos del consumidor. Además, el Ministerio anunció que los casos de incumplimiento darán lugar al bloqueo inmediato en el sistema SICOM, lo que impide a la estación comprar, recibir o comercializar combustibles.

¿Cómo deben reflejarse los nuevos precios?

La circular expedida por el Ministerio es clara: la reducción debe verse de forma inmediata y sin excepciones en: - Tableros visibles al público. - Surtidores. - Sistemas de facturación electrónica. - Reportes al SICOM. - Material publicitario y canales digitales. - Cualquier intento de ocultar, fraccionar o distorsionar el descuento será considerado incumplimiento.

¿Por qué el precio varía entre ciudades?

Aunque la rebaja es uniforme, el precio final del galón sigue variando entre ciudades. Esto se debe a la composición del precio del combustible: cerca de 67,6% corresponde al ingreso al productor (Ecopetrol), un 18% a impuestos como el IVA, el gravamen al carbono y la sobretasa, y el 14,4% restante a costos logísticos y márgenes de comercialización. Conozca también: Petro promete que bajará precio de la gasolina: ¿cuándo y cuánto?

Ciudades como Villavicencio y Cali registran precios más altos por su distancia a las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena y por las limitaciones del sistema de poliductos.

Las ciudades con la gasolina más cara y más barata

Tras el ajuste, Villavicencio ($16.091), Cali ($16.002) y Bogotá ($15.991) mantienen los precios más altos del galón de gasolina corriente. En contraste, Pasto ($13.747), Cúcuta ($13.900) y Cartagena ($15.583) figuran entre las más económicas.

¿Podría bajar más la gasolina?

Para algunos analistas, sí. Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, asegura que existe un margen superior a $3.000 por galón frente al precio internacional. Otros expertos, como Julio César Vera, presidente de Xua Energy, coinciden en que incluso con nuevas rebajas de $300 o $500, todavía habría espacio para reducciones adicionales.