Repartidores se endeudan con las apps para las que trabajan; la deuda creció 122%

Las aplicaciones de domicilios encontraron otra fuente de ingresos, más allá de cobrar comisión por cada pedido. Se trata de prestarle plata a la misma gente que reparte esos pedidos.
Esto lo dio a conocer un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que puso cifras sobre un fenómeno que crece rápido y que en Colombia ya empieza a tomar forma con productos parecidos.
Según el documento, elaborado dentro del Informe de Proveedores No Financieros de Crédito, la cantidad de repartidores endeudados con estas plataformas subió 122% durante 2025. El salto llega después de otro aumento, del 177%, registrado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.
A cierre del año pasado, la deuda promedio de los repartidores que trabajan como monotributistas rondaba los 900.000 pesos argentinos por persona. Para los comercios que también piden plata prestada a las apps, el saldo llega a ser hasta siete veces más alto, en promedio, $6,3 millones.
El mecanismo está pensado para gente que no tiene historial en un banco tradicional. Las líneas se destinan casi exclusivamente a comprar, mantener o reparar las motos y bicicletas que los repartidores usan cada día para hacer las entregas.
PedidosYa, una de las firmas líderes del sector, otorgó 57.000 créditos por un total de 84 millones de dólares. La empresa empezó a prestarle a los comercios aliados en 2022 y extendió el beneficio a los repartidores en 2024. Las condiciones fijan un plazo de seis meses, con la cuota mensual topada en el 30% de los ingresos que el trabajador genera dentro de la app.
Los trabajadores independientes representan el 54% de las personas con este tipo de crédito y concentran más del 62% del dinero prestado. El BCRA concluyó que “las plataformas terminaron financiando, sobre todo, a su propia base de repartidores”.