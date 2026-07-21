Capturan en el Aeropuerto El Dorado a colombiano requerido en España por presunto tráfico de ketamina

Las autoridades colombianas capturaron a Marlon Steeven Martínez Correa en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, cuando ingresaba al país, en cumplimiento de una Notificación Roja de Interpol emitida por solicitud de la justicia de España.
El ciudadano colombiano es requerido por un proceso relacionado con el presunto delito de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por hechos investigados en Zaragoza. La diligencia fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia y las autoridades españolas.