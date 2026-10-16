Crisis de reciclaje en Antioquia: ocho toneladas de material aprovechable terminarían en La Pradera

Más de ocho toneladas de material reciclable que fueron recuperadas por recicladores de oficio en Medellín y su entorno terminarían en el relleno sanitario La Pradera debido a la falta de compradores.

La situación encendió las alarmas de la Asociación de Entidades del Aprovechamiento y Reciclaje (Asemar), que advierte sobre las dificultades económicas que atraviesa el sector y el riesgo para la continuidad de las organizaciones que dependen de la comercialización de estos residuos.

Lea más: Paseo del río Medellín se cae a pedazos: ciclista lo recorrió y se volvió viral

El material comprometido corresponde a plegadiza, un tipo de cartón utilizado, entre otros productos, para fabricar empaques y cajas. Aunque fue recolectado y clasificado para reincorporarlo a los procesos productivos, la ausencia de compradores impide completar esa cadena de aprovechamiento.

Según Asemar, el pasado 7 de octubre solicitó a Emvarias recoger las más de ocho toneladas bajo la categoría de rechazo, para trasladarlas al relleno sanitario y darles disposición final.

La preocupación no se limita a la plegadiza. La asociación advirtió que, si las condiciones del mercado no cambian, el cartón y el papel de archivo también podrían quedarse sin compradores en menos de un mes y terminar en el mismo lugar.