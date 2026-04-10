¿Año difícil para el café colombiano? Producción de marzo cae más de 30% por lluvias

La caficultura colombiana arrancó el 2026 con descensos en la producción. ¿Cuál es la razón? El clima está pasando factura. Las lluvias incesantes, advertidas desde meses atrás, ya se reflejan en los números duros del sector, que evidencian una menor disponibilidad del grano y un deterioro en la capacidad productiva. El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, explica que lo que hoy enfrenta el sector era predecible. Más lluvias implican menores productividades. Y si a ese cóctel se suman precios internacionales deprimidos y costos elevados, el resultado es un negocio cafetero “muy exigente” para este año. Lea más: Producción de café en Colombia cayó 36% en febrero y exportaciones bajaron 32% “El balance del trimestre no admite lecturas simplistas. Hay una menor producción y una menor capacidad exportadora. La convergencia de presiones: productivas, climáticas y de costos, explica la dificultad que enfrentamos como renglón exportador mas importante de Colombia”, detalló el dirigente gremial.

Producción en caída: ¿qué dicen las cifras más recientes?

Según la Federación de Cafeteros, entre enero y marzo de 2026, la producción de café alcanzó 2,51 millones de sacos de 60 kg, frente a 3,78 millones en el mismo periodo de 2025. La caída es del 33,5%. Marzo, lejos de corregir la tendencia, la profundizó. La producción mensual se ubicó en 754 mil sacos, lo que representa una disminución del 29% frente al mismo mes del año anterior. Cuando se amplía la mirada, el panorama no mejora. En el año cafetero, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, la producción acumulada fue de 6,22 millones de sacos, frente a 8,68 millones del ciclo anterior, una reducción de 2,46 millones de sacos. En la medición de los últimos 12 meses, entre abril de 2025 y marzo de 2026, la producción alcanzó 12,413 millones de sacos, muy por debajo de los 14,993 millones del periodo previo, lo que confirma una caída sostenida de 2,58 millones de sacos.

Exportaciones e importaciones: el ajuste del mercado del café colombiano

La menor producción tiene un efecto inmediato en el frente externo. Entre enero y marzo, las exportaciones sumaron 2,56 millones de sacos, frente a 3,59 millones en 2025. La contracción es del 29%. En la medición de los últimos 12 meses, las exportaciones acumuladas se estiman en 12,109 millones de sacos, lo que representa una variación de -6% . “En comercio exterior, la menor disponibilidad de café tiene una traducción directa. Las exportaciones acumuladas al cierre de marzo alcanzaron 2,56 millones de sacos, frente a 3,59 millones en el mismo periodo de 2025, con una reducción del -29%”, reiteró Bahamón. En paralelo, las importaciones muestran un movimiento en sentido contrario. En marzo crecieron 8%, y en los últimos 12 meses alcanzaron 1,332 millones de sacos.

Producción cafetera a marzo de 2026.

Consumo interno: la resiliencia del mercado colombiano