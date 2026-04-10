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¿Año difícil para el café colombiano? Producción de marzo cae más de 30% por lluvias

La caficultura colombiana cae por lluvias persistentes, reduciendo producción y exportaciones, mientras presiona costos y obliga a reforzar productividad para sostener oferta.

  • Producción de café en Colombia cae por lluvias, exportaciones bajan 29% y sector enfrenta 2026 más exigente. FOTO: Colprensa
    Producción de café en Colombia cae por lluvias, exportaciones bajan 29% y sector enfrenta 2026 más exigente. FOTO: Colprensa
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
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La caficultura colombiana arrancó el 2026 con descensos en la producción. ¿Cuál es la razón? El clima está pasando factura.

Las lluvias incesantes, advertidas desde meses atrás, ya se reflejan en los números duros del sector, que evidencian una menor disponibilidad del grano y un deterioro en la capacidad productiva.

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, explica que lo que hoy enfrenta el sector era predecible. Más lluvias implican menores productividades. Y si a ese cóctel se suman precios internacionales deprimidos y costos elevados, el resultado es un negocio cafetero “muy exigente” para este año.

Lea más: Producción de café en Colombia cayó 36% en febrero y exportaciones bajaron 32%

“El balance del trimestre no admite lecturas simplistas. Hay una menor producción y una menor capacidad exportadora. La convergencia de presiones: productivas, climáticas y de costos, explica la dificultad que enfrentamos como renglón exportador mas importante de Colombia”, detalló el dirigente gremial.

Producción en caída: ¿qué dicen las cifras más recientes?

Según la Federación de Cafeteros, entre enero y marzo de 2026, la producción de café alcanzó 2,51 millones de sacos de 60 kg, frente a 3,78 millones en el mismo periodo de 2025. La caída es del 33,5%.

Marzo, lejos de corregir la tendencia, la profundizó. La producción mensual se ubicó en 754 mil sacos, lo que representa una disminución del 29% frente al mismo mes del año anterior.

Cuando se amplía la mirada, el panorama no mejora. En el año cafetero, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, la producción acumulada fue de 6,22 millones de sacos, frente a 8,68 millones del ciclo anterior, una reducción de 2,46 millones de sacos.

En la medición de los últimos 12 meses, entre abril de 2025 y marzo de 2026, la producción alcanzó 12,413 millones de sacos, muy por debajo de los 14,993 millones del periodo previo, lo que confirma una caída sostenida de 2,58 millones de sacos.

Exportaciones e importaciones: el ajuste del mercado del café colombiano

La menor producción tiene un efecto inmediato en el frente externo. Entre enero y marzo, las exportaciones sumaron 2,56 millones de sacos, frente a 3,59 millones en 2025. La contracción es del 29%.

En la medición de los últimos 12 meses, las exportaciones acumuladas se estiman en 12,109 millones de sacos, lo que representa una variación de -6% .

En comercio exterior, la menor disponibilidad de café tiene una traducción directa. Las exportaciones acumuladas al cierre de marzo alcanzaron 2,56 millones de sacos, frente a 3,59 millones en el mismo periodo de 2025, con una reducción del -29%”, reiteró Bahamón.

En paralelo, las importaciones muestran un movimiento en sentido contrario. En marzo crecieron 8%, y en los últimos 12 meses alcanzaron 1,332 millones de sacos.

Producción cafetera a marzo de 2026.
Producción cafetera a marzo de 2026.

Conozca más: Café colombiano arranca 2026 bajo presión: producción cae 34% y el clima vuelve a pasar factura

Consumo interno: la resiliencia del mercado colombiano

A pesar de la presión al alza en los precios al consumidor, el mercado interno sigue firme. El consumo de café en Colombia se mantuvo estable en 2,288 millones de sacos en los últimos 12 meses.

Por su parte, el comportamiento de los inventarios también aporta señales sobre la dinámica del mercado. En marzo, estos alcanzaron 891 mil sacos, con una disminución de 138 mil sacos frente al mes anterior.

Bajo este panorama, ¿por qué cae la productividad del café? El diagnóstico de la Federación apunta a una convergencia de factores. Por un lado, la variabilidad climática, con lluvias persistentes, afecta la floración y el desarrollo del grano. Por otro, los costos de producción se mantienen elevados, presionando la rentabilidad del caficultor.

A esto se suma otro elemento, la necesidad de mejorar la productividad del parque cafetero. Bahamón insiste en que el sector debe acelerar programas de fertilización y renovación de cafetales para estabilizar la oferta.

Además: Centro de industrialización de la Fedecafé llega a Antioquia y otros dos departamentos: así funcionará

El gremio plantea una hoja de ruta centrada en la productividad y la adaptación climática. En ese frente, el papel de Cenicafé es clave para fortalecer la resiliencia del sector frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes.

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