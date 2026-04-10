¿Año difícil para el café colombiano? Producción de marzo cae más de 30% por lluvias

La caficultura colombiana arrancó el 2026 con descensos en la producción. ¿Cuál es la razón? El clima está pasando factura.
Las lluvias incesantes, advertidas desde meses atrás, ya se reflejan en los números duros del sector, que evidencian una menor disponibilidad del grano y un deterioro en la capacidad productiva.
El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, explica que lo que hoy enfrenta el sector era predecible. Más lluvias implican menores productividades. Y si a ese cóctel se suman precios internacionales deprimidos y costos elevados, el resultado es un negocio cafetero “muy exigente” para este año.
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“El balance del trimestre no admite lecturas simplistas. Hay una menor producción y una menor capacidad exportadora. La convergencia de presiones: productivas, climáticas y de costos, explica la dificultad que enfrentamos como renglón exportador mas importante de Colombia”, detalló el dirigente gremial.