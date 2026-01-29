Centro de industrialización de la Fedecafé llega a Antioquia y otros dos departamentos: así funcionará

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció que en este 2026 ampliará los Centros de Industrialización Regional (CIR) en Antioquia, Tolima y Quindío, como parte de su estrategia para fortalecer la transformación del café en origen, impulsar marcas regionales y consolidar la exportación de cafés especiales. El gerente general de la FNC, Germán Bahamón, destacó que los CIR creados en Huila (2024), Caldas (2025) y Santander (diciembre de 2025) ya muestran resultados positivos, operando a altos niveles de utilización y requiriendo expansión de capacidad industrial. Puede leer: Incertidumbre en el gremio cafetero: el 60% de la cosecha en Antioquia está riesgo por falta de sol

¿Cómo funcionarán estos centros?

En estos centros se prestarán tres tipos de servicios industriales relacionados con la trilla, tostión y empaque. Otro de los servicios está orientado a experiencias con tiendas de café y los servicios de educación o capacitación con enfoque en aprendizaje para que todas las generaciones de la familia cafetera se formen en la cadena de valor del café, en especialidades como el barismo, catación, tostión y otros. La industrialización del café ha sido una de las prioridades del gerente general de la Federación, para quien "estos centros hacen parte de la articulación de todas las empresas de la FNC que ponen a disposición de los cafeteros su conocimiento y experiencia como es el caso de Almacafé y Procafecol". Entre agosto y diciembre de 2025, los CIR de Manizales y Neiva procesaron más de 331.000 kilogramos de café, consolidando la eficacia del modelo de industrialización regional.

Marcas regionales presentes en el mercado

Los CIR cuentan actualmente con marcas propias como Al Sur (Huila), Alma (Caldas) y Entre Árboles (Santander), disponibles en las góndolas de las principales superficies del país. Además, la FNC impulsa los Craft Coffees a través de Almacafé, reafirmando su compromiso con los caficultores mediante un modelo que combina calidad, inversión productiva y fortalecimiento del origen cafetero.

Proyección y beneficios para los caficultores