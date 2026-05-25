El 69% de trabajadores piensa irse del país por falta de oportunidades, incertidumbre y salarios estancados

A pocos meses de un nuevo cambio de gobierno en Colombia, el mercado laboral comienza a reflejar una mezcla de cautela, desconfianza y temor frente al panorama económico que se avecina. Una encuesta nacional realizada por la empresa de software de recursos humanos Buk evidenció que el 69% de los trabajadores en el país ha considerado o planea activamente migrar al extranjero por la falta de oportunidades laborales. El dato, según Buk, deja ver una fuga silenciosa de talento que se acelera en medio de la incertidumbre política y económica. Apenas el 31% de las personas consultadas aseguró tener la intención clara de permanecer en Colombia, mientras la mayoría mantiene abierta la posibilidad de salir del país dependiendo de las primeras decisiones del próximo gobierno. La encuesta muestra que el ambiente laboral está marcado por un creciente escepticismo frente a la capacidad de la nueva administración para mejorar el empleo, controlar el costo de vida y fortalecer la seguridad. Siga leyendo: Medellín, la segunda ciudad donde más creció el desempleo en el primer trimestre del 2026

Más de la mitad duda que mejore el empleo

Los resultados reflejan un optimismo moderado entre los trabajadores colombianos. El 55% manifestó dudas sobre si el próximo gobierno logrará reducir el desempleo y mejorar las condiciones de seguridad en el país. A esto se suma que el 52% considera que conseguir empleo seguirá siendo igual de difícil durante los próximos 12 meses, una percepción que refleja el desgaste del mercado laboral tras años de alta informalidad, desaceleración económica y contratos inestables. El pesimismo también se siente en materia salarial, por ejemplo, el 72% de los encuestados cree que sus ingresos permanecerán completamente estancados durante el primer año del nuevo gobierno, mientras solo un 18% mantiene expectativas de aumentos salariales.

Cundinamarca se posiciona como el departamento más confiado (55% cree en una mejora general), mientras que el Atlántico refleja una profunda división, contraponiendo un 45% de optimistas frente a un 18% de pesimistas.

Generación X (1965-1981) lidera intención de migrar

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es el cambio generacional frente a la intención de migrar. Contrario a la percepción común de que los más jóvenes son quienes más buscan salir del país, la encuesta encontró que la Generación X, trabajadores entre 45 y 60 años, concentra la mayor intención efectiva de migración. Según el estudio, el 26% de este grupo ya planea activamente trasladarse al exterior, impulsado principalmente por preocupaciones sobre estabilidad económica, salud y pensiones. En contraste, la Generación Z, integrada por menores de 28 años, aparece como la más indecisa. El 40% de estos jóvenes aún no define si permanecerá en Colombia o buscará oportunidades fuera del país, a la espera de observar las primeras medidas del próximo gobierno. Le puede interesar: Estos son los sectores de la economía que más crearon empleo para 2025 en Colombia

Las prioridades laborales cambian según la edad

La encuesta también dejó al descubierto cómo cambian las preocupaciones laborales dependiendo de la etapa de vida de cada trabajador. Para la Generación Z, la principal urgencia es el acceso al primer empleo. El 39% de los jóvenes señaló que la mayor expectativa frente al nuevo gobierno es la apertura de más oportunidades laborales para quienes intentan ingresar al mercado de trabajo. Entre los millennials, la principal preocupación es la formalización laboral. El 45% considera prioritario reducir la dependencia de contratos por prestación de servicios y mejorar las condiciones de estabilidad contractual. Mientras tanto, la Generación X centra sus inquietudes en la protección social, ya que el 36% exige garantías claras sobre la sostenibilidad del sistema de salud y las pensiones, en medio del debate nacional sobre las reformas sociales y fiscales.

Puede conocer: Colombia se raja ante la Ocde: es el cuarto país con más desempleo El estudio también encontró diferencias importantes por género en las expectativas económicas. Por ejemplo, aunque solo el 18% de los trabajadores cree que habrá aumentos salariales, las mujeres muestran una visión más prudente frente al futuro económico. Apenas el 13,1% espera mejoras en sus ingresos durante el primer año del nuevo gobierno. En el caso de los hombres, el porcentaje sube al 24,5%, evidenciando una percepción más optimista sobre posibles incrementos salariales y recuperación económica. A nivel regional, los resultados muestran percepciones muy distintas sobre el futuro económico del país. Por un lado, Cundinamarca se posiciona como el departamento más optimista, con un 55% de los encuestados creyendo en una mejora general de las condiciones económicas y laborales. En contraste, Atlántico refleja una opinión fragmentada. Allí, el 45% mantiene una visión positiva, mientras el 18% expresa abiertamente una percepción pesimista frente al rumbo económico y político del país.

La política ya genera tensiones dentro de las empresas