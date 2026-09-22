Prosperidad Social mantendrá pagos a damnificados del terremoto: estos son los 4 subsidios cobijados

Los beneficiarios de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Renta Joven y Compensación del IVA que resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto podrán mantener la continuidad de sus pagos, incluso cuando temporalmente no sea posible verificar algunos de los requisitos o corresponsabilidades exigidos para liquidar las transferencias.
La medida fue autorizada por el Gobierno nacional mediante el Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026, expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por las afectaciones ocasionadas por el sismo de magnitud 7,4, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó.
Según explicó Prosperidad Social, el objetivo es evitar que los hogares y personas beneficiarias pierdan o tengan retrasos en sus pagos debido a circunstancias que no les son atribuibles.
“La medida busca evitar que beneficiarios pierdan o retrasen sus pagos por una situación ajena a ellos”, señaló Prosperidad Social.
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