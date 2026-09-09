PSE habilita cambios en la plataforma para facilitar pagos y trámites de los usuarios

La plataforma de Pagos Seguros en Línea (PSE), operada por la compañía ACH Colombia, anunció un cambio en sus condiciones para evitar que las personas y empresas deban fraccionar un mismo monto en varias operaciones o buscar mecanismos alternativos para completar un pago.

Ahora la pasarela de pagos permitirá a los usuarios realizar transacciones de alto valor en una sola operación. Esta actualización está orientada a facilitar el cumplimiento de compromisos financieros de mayor cuantía, tales como el pago de matrículas universitarias, el impuesto predial, la compra de electrodomésticos costosos y operaciones comerciales de empresas.

Sobre esta novedad, Luis Alberto Fernández Pulido, vicepresidente de operaciones y tecnología de ACH Colombia, destacó ante el diario La República el impacto positivo para el usuario. “Al poder cubrir el valor total de una compra o trámite en una única transacción, se eliminan procesos engorrosos como dividir el pago en varias operaciones, recurrir a otro medio de pago o buscar formas alternativas de completar el monto”, subrayó, agregando que la gran ventaja para quien hace el pago es la conveniencia.

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Igualmente, el directivo añadió que este cambio ofrece una confirmación inmediata de toda la operación y reduce el margen de error.

A pesar de la habilitación del servicio, se precisó que la posibilidad de realizar un pago elevado no implica un monto ilimitado sin restricciones, pues cada transacción dependerá de los límites y condiciones que tenga establecidos la entidad financiera del usuario.

Sobre esto, ACH aclaró que los límites se establecen de manera distinta para personas naturales y jurídicas. También, hay un ajuste por actividad económica, ya que PSE adapta los rangos de monto según el sector del comercio, permitiendo topes más amplios en áreas donde las transacciones elevadas son la norma, como grandes superficies, recaudos tributarios y bienes durables.