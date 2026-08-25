¿Qué significa estar “colgado” con la Dian y qué implicaciones económicas y jurídicas tiene?

Muchas personas dicen estar “colgadas” con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cuando tienen pendiente el pago de impuestos u otras obligaciones tributarias. Pero algunas otras quedan con la duda de lo que realmente significa esta expresión.
La mora comienza desde el día siguiente al vencimiento para declarar y pagar un impuesto, anticipo, retención, sanción o interés. Y no es necesario esperar una carta o requerimiento de la entidad para que empiecen las consecuencias económicas.
Desde ese momento se causan intereses moratorios por cada día de retraso y, dependiendo del incumplimiento, la Dian también puede imponer sanciones.
“Estar en mora con la Dian significa no haber pagado un impuesto, anticipo, retención, sanción o interés dentro del plazo legal establecido”, explica María Alejandra Pedraza, asociada en Holland & Knight.
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