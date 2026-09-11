Colombiamoda llega a París para cerrar su circuito global de 2026

Tras pasar por Nueva York, Miami, Cali y Medellín, Colombiamoda cierra su circuito global de moda de 2026 en una de las más importantes capitales de la moda en el mundo: París, en un momento de alta concentración de compradores y líderes del sector.

Del 1 al 5 de octubre, cinco marcas colombianas llegarán por primera vez a París para presentar propuestas que ponen en valor el sello de autor, el oficio, la identidad y el ADN creativo de la moda del país. Entre ellas estarán NNT Lab, Andrés Pajón y Bless, que participarán en espacios de conexión con compradores, medios y actores estratégicos de la industria europea.

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La llegada a París representa un nuevo paso en la estrategia de internacionalización que Inexmoda desarrolla a través del circuito global. “Colombiamoda París abre una conversación de largo plazo para la moda colombiana en Europa. Es un mercado exigente, sofisticado y con una profunda tradición de moda, pero también es un espacio donde nuestra identidad, nuestro diseño de autor y el valor del oficio pueden encontrar nuevas oportunidades. Más que buscar una presencia puntual, queremos construir relaciones que permitan a las marcas colombianas entender mejor este mercado, conectarse con sus compradores y desarrollar negocios sostenibles en el tiempo. Que La Semana de la Moda de Colombia llegue a París es una señal de que la industria nacional está preparada para ampliar sus fronteras y competir desde aquello que nos hace únicos”, afirma Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

Europa representa una oportunidad para diversificar los mercados de destino de la moda colombiana. En 2025, Colombia exportó US$533,42 millones en productos de moda, entre confecciones, accesorios, calzado, artículos de cuero y pieles. Cerca del 90% de estas ventas tuvo como destino Norteamérica, Suramérica y Centroamérica, incluido el Caribe, mientras Europa mantiene una participación menor. Ese contexto abre espacio para nuevas relaciones comerciales y para que las marcas colombianas exploren mercados en los que atributos como el diseño de autor, la artesanía y la identidad pueden convertirse en factores de diferenciación.