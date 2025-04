Pese a no generar ganancias, Rappi sigue como la startup más valiosa del país

Sin embargo, su acelerada expansión ha sido producto de un modelo en el que se priorizan las inversiones agresivas, no el equilibrio financiero, todo con la promesa de dominar el mercado y tener ganancias en un horizonte de ocho o 10 años .

Pese a que todavía no se han divulgado los resultados completos para 2024, se sabe que Rappi habría alcanzado utilidades por primera vez en su historia el año pasado y en ese contexto, su presidente y cofundador anunció su salida.

En la jerga del universo startup , a la práctica de destinar toda la inversión al músculo operativo se le llama “quemar caja” y como la empresa no es autosostenible por el desbalance entre sus ingresos y el costo de su funcionamiento, necesita inyecciones de capital para continuar a flote.

Desde su entrada en funcionamiento y con corte a 2023, las pérdidas acumuladas de Rappi sumaron $1,2 billones y aunque los ingresos acumulados en ese mismo periodo totalizan $1,8 billones , la empresa no había logrado el hito de culminar un ejercicio anual con ganancias.

“Normalmente los emprendedores no se quieren quedar por siempre en sus startups y hay hitos de salida, como alcanzar utilidades o conseguir una cantidad determinada de clientes. No sé qué acuerdos existan, pero me reservaría la idea de que esta salida puede ser más por agotamiento administrativo, por lo que significa tener por tanto tiempo a una empresa hasta que empiece a dar utilidades”, agregó.

Frente a la dimisión de Mejía, la organización no entregó comentarios adicionales a los que ya había compartido el mismo cofundador: “Rappi siempre ha sido más que una empresa, ha sido el viaje más transformador de mi vida hasta ahora. Alejarse no es fácil, pero la transformación nunca lo es”.