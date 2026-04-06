Elecciones y mercados: así reaccionan el dólar, riesgo país y las acciones según gane la derecha o la izquierda en Colombia

Los mercados financieros no esperan a que se definan las elecciones para reaccionar. De acuerdo con analistas económicos de la firma Casa de Bolsa, los activos tienden a incorporar con anticipación el escenario que consideran más probable y, tras conocerse el resultado, refuerzan esa tendencia.
El estudio analizó el comportamiento de distintos activos en un periodo que va desde 30 días antes de la primera vuelta hasta 30 días después de la segunda vuelta presidencial.
Como punto de referencia, se estableció el día previo a la primera vuelta como “tiempo cero”, con los activos normalizados a un índice base de 100, mientras que la deuda pública a 10 años en moneda local se midió en variaciones de puntos básicos.