“Alerta crítica” en obra del túnel del Toyo: la dura advertencia de la Contraloría al Gobierno nacional por su incumplimiento

Un contundente pronunciamiento hizo este jueves la Contraloría General de la República al Gobierno Nacional por lo que considera el atraso significativo en el montaje de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, los cuales son indispensables para que esta obra pueda entrar en funcionamiento y beneficiar a gran parte del país. Según el ente de control, tras una inspección técnica a las obras, en el occidente antioqueño, constató que las obras civiles a cargo de la Gobernación de Antioquia, el tramo 1, entre Cañasgordas y Giraldo, ya está terminado. En cambio, el tramo 2, entre Giraldo y Santafé de Antioquia, presenta un avance cercano al 80%. Sin embargo, a pesar de que Invías anunció el inicio de actividades, el pasado 17 de junio de 2026, observó que los trabajos aún no comienzan y que el contratista responsable no se encuentra en el sitio de las obras.

La Contraloría, además, reveló un desfase que pone en riesgo la operación, y reiteró que la principal preocupación radica en la materialización de un riesgo que venía advirtiendo desde abril de 2024: un desfase de al menos un año entre la entrega de las obras civiles y la instalación de los equipos. “Resulta muy preocupante que una inversión tan cuantiosa de recursos públicos ($5,3 billones), no pueda ser puesta en operación una vez terminadas todas sus obras civiles, por un atraso tantas veces advertido a Invías, en el inicio y terminación de los montajes de los equipos electromecánicos que son indispensables para el funcionamiento de los túneles de este proyecto”, indicó el ente en un comunicado. En consecuencia, hizo un llamado al Gobierno Nacional a adoptar, con carácter prioritario, las medidas necesarias para garantizar el inicio de los montajes. De igual manera, formular e implementar de un plan de contingencia que permita agilizar la ejecución de estas actividades, minimizar el desfase identificado.

Con una longitud de 9,73 kilómetros, el Túnel del Toyo – Guillermo Gaviria Echeverri, será el más largo de su tipo en Suramérica. Para la Contraloría, a diferencia del presidente Gustavo Petro, que ha afirmado que esta obra “solo beneficia a habitantes de El Poblado”, el proyecto constituye una infraestructura estratégica para la región, al fortalecer la competitividad y conectividad del departamento mediante su articulación con las Autopistas al Mar 1 y Mar 2, corredores concesionados a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Siga leyendo: “Antioquia y Medellín están terminando el Túnel del Toyo, una obra que Petro dejó tirada”: Rendón También, el ente de control, muy en contravía de Petro, afirma que la obra “complementa otros proyectos de gran relevancia para el desarrollo económico y logístico del país, como Puerto Antioquia, ubicado en el municipio de Turbo (Antioquia)”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: