“Alerta crítica” en obra del túnel del Toyo: la dura advertencia de la Contraloría al Gobierno nacional por su incumplimiento

Un contundente pronunciamiento hizo este jueves la Contraloría General de la República al Gobierno Nacional por lo que considera el atraso significativo en el montaje de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, los cuales son indispensables para que esta obra pueda entrar en funcionamiento y beneficiar a gran parte del país.
Según el ente de control, tras una inspección técnica a las obras, en el occidente antioqueño, constató que las obras civiles a cargo de la Gobernación de Antioquia, el tramo 1, entre Cañasgordas y Giraldo, ya está terminado.
En cambio, el tramo 2, entre Giraldo y Santafé de Antioquia, presenta un avance cercano al 80%. Sin embargo, a pesar de que Invías anunció el inicio de actividades, el pasado 17 de junio de 2026, observó que los trabajos aún no comienzan y que el contratista responsable no se encuentra en el sitio de las obras.