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“Alerta crítica” en obra del túnel del Toyo: la dura advertencia de la Contraloría al Gobierno nacional por su incumplimiento

El ente de control insta al Ministerio de Transporte y al Invías para que avancen en el montaje de los equipos electromecánicos, los cuales son indispensables para que el túnel pueda entrar en funcionamiento.

  • El Túnel del Toyo, además 18 túneles y 31 puentes, es la ficha del rompecabezas que falta para completar el corredor 4G que une el Pacífico y el suroccidente del país con los puertos de Urabá. Lugar: Túnel del Toyo. Fecha de evento: 02/06/2026. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    El Túnel del Toyo, además 18 túneles y 31 puentes, es la ficha del rompecabezas que falta para completar el corredor 4G que une el Pacífico y el suroccidente del país con los puertos de Urabá. Lugar: Túnel del Toyo. Fecha de evento: 02/06/2026. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Un contundente pronunciamiento hizo este jueves la Contraloría General de la República al Gobierno Nacional por lo que considera el atraso significativo en el montaje de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, los cuales son indispensables para que esta obra pueda entrar en funcionamiento y beneficiar a gran parte del país.

Según el ente de control, tras una inspección técnica a las obras, en el occidente antioqueño, constató que las obras civiles a cargo de la Gobernación de Antioquia, el tramo 1, entre Cañasgordas y Giraldo, ya está terminado.

En cambio, el tramo 2, entre Giraldo y Santafé de Antioquia, presenta un avance cercano al 80%. Sin embargo, a pesar de que Invías anunció el inicio de actividades, el pasado 17 de junio de 2026, observó que los trabajos aún no comienzan y que el contratista responsable no se encuentra en el sitio de las obras.

La Contraloría, además, reveló un desfase que pone en riesgo la operación, y reiteró que la principal preocupación radica en la materialización de un riesgo que venía advirtiendo desde abril de 2024: un desfase de al menos un año entre la entrega de las obras civiles y la instalación de los equipos.

“Resulta muy preocupante que una inversión tan cuantiosa de recursos públicos ($5,3 billones), no pueda ser puesta en operación una vez terminadas todas sus obras civiles, por un atraso tantas veces advertido a Invías, en el inicio y terminación de los montajes de los equipos electromecánicos que son indispensables para el funcionamiento de los túneles de este proyecto”, indicó el ente en un comunicado.

En consecuencia, hizo un llamado al Gobierno Nacional a adoptar, con carácter prioritario, las medidas necesarias para garantizar el inicio de los montajes. De igual manera, formular e implementar de un plan de contingencia que permita agilizar la ejecución de estas actividades, minimizar el desfase identificado.

Con una longitud de 9,73 kilómetros, el Túnel del Toyo – Guillermo Gaviria Echeverri, será el más largo de su tipo en Suramérica. Para la Contraloría, a diferencia del presidente Gustavo Petro, que ha afirmado que esta obra “solo beneficia a habitantes de El Poblado”, el proyecto constituye una infraestructura estratégica para la región, al fortalecer la competitividad y conectividad del departamento mediante su articulación con las Autopistas al Mar 1 y Mar 2, corredores concesionados a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Siga leyendo: “Antioquia y Medellín están terminando el Túnel del Toyo, una obra que Petro dejó tirada”: Rendón

También, el ente de control, muy en contravía de Petro, afirma que la obra “complementa otros proyectos de gran relevancia para el desarrollo económico y logístico del país, como Puerto Antioquia, ubicado en el municipio de Turbo (Antioquia)”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es la “alerta crítica” que emitió la Contraloría y qué elemento específico está retrasando la entrega del proyecto?
La alerta radica en que, a pesar de que las obras civiles del túnel ya están casi listas (el Tramo 1 está terminado y el Tramo 2 va en un 80%), el proyecto no podrá entrar en funcionamiento debido a un atraso de al menos un año en la instalación de los equipos electromecánicos (ventilación, iluminación, sistemas de emergencia). Aunque el Invías anunció que estas labores comenzarían el 17 de junio de 2026, la Contraloría constató en una inspección que los trabajos no han iniciado y que el contratista ni siquiera está en el lugar de la obra.
¿Por qué es tan grave este desfase en términos de recursos públicos y de planificación?
Es sumamente grave porque se trata de una inversión gigantesca de 5,3 billones de pesos de recursos públicos que quedará “congelada” e inutilizable temporalmente. El ente de control recalca su frustración debido a que este escenario de retraso entre la finalización de la estructura física (cemento y excavación) y el montaje de los equipos indispensables para operarla había sido advertido formalmente al Invías desde abril de 2024, sin que el Gobierno Nacional tomara las medidas correctivas a tiempo.
¿Cómo contradice la Contraloría la postura del presidente Gustavo Petro sobre a quién beneficia realmente esta megaobra?
Mientras el presidente Petro ha afirmado que el túnel “solo beneficia a los habitantes de El Poblado” (un sector de altos ingresos en Medellín), la Contraloría sostiene todo lo contrario. El ente afirma que es una infraestructura estratégica de competitividad para todo el país, ya que se conecta con las Autopistas al Mar 1 y Mar 2 y complementa proyectos logísticos vitales como Puerto Antioquia (en Turbo), lo que potenciará el comercio exterior y el desarrollo económico nacional.
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