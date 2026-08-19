Reconstrucción de las zonas afectadas por terremoto necesitará casi seis años

Reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto le costará al país hasta 2,16% del PIB y podría tomar cinco o seis años, según nuevas estimaciones del Gobierno.
El cálculo surge de comparar los hasta $40 billones que estudian en el Departamento Nacional de Planeación, DNP, si se tiene en cuenta que la economía colombiana alcanzó los $1.852,7 billones el año pasado. Eso equivale a más de dos reformas tributarias, si se toma como referencia la última aprobada, cuando el articulado buscaba $19 billones bajo el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.