El cumpleaños de su pareja habría llevado a la captura de alias Lobo, cabecilla del frente 36

Con alias Lobo, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia, de nuevo se cumple la vieja fórmula de que los afectos resultan ser su talón de Aquiles. Según versiones de autoridades, un hecho desencadenante de la captura de este presunto delincuente habría sido su ánimo de celebrarle el cumpleaños a su pareja sentimental.

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Alias Lobo o Emmanuel, cuyo nombre de pila es Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, fue capturado en el área rural del municipio de Valdivia por tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial. La aprehensión se produjo al lado de Alexandra García Legarda, alias Samanta o La Flaca, quien sería su pareja.

De acuerdo con lo publicado por Caracol Radio, el operativo clave para dar con el paradero del lugarteniente de alias Calarcá en una vivienda de la vereda La Paulina, se montó a partir de un trabajo de inteligencia y tras conocer que “Lobo” iría a esa zona, donde viven familiares de la mujer mencionada, con el fin de celebrarle el cumpleaños.

Aparentemente y según el mismo medio informativo, el agasajo fue el domingo con consumo abundante de licor y mientras dormían la resaca, este lunes, les cayeron las autoridades para darles un golpe contundente que los tomó por sorpresa.

Por “Lobo” las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 100 millones de pesos desde noviembre de 2025, según recordó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al dar la noticia de la aprehensión y confirmar que la gratificación será pagada a quien aportó la información que permitió ejecutar la operación.

Este ha sido señalado como presunto responsables de desplazamientos, extorsiones y homicidios dentro de su actuación de las disidencias que a nivel nacional comanda alias Calarcá.

Su trayectoria dentro de la organización delincuencial ajustaría ya más de cuatro años.

Uno de los principales hechos principales que le atribuyen es el desplazamiento de aproximadamente 2.300 personas de 23 veredas de Briceño, en octubre de 2025. La Policía también lo señala de participar en el recaudo de dinero proveniente de extorsiones y otras rentas criminales, mientras que el Ejército lo vincula con las acciones de la estructura contra la población civil en el norte del departamento.

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Pero en su contra también existen órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública.