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El cumpleaños de su pareja habría llevado a la captura de alias Lobo, cabecilla del frente 36

Autoridades hicieron inteligencia a partir de conocer que este se dirigiría hasta la casa de unos familiares de esta, donde iba a ser la celebración.

  • Alias Samanta o La Piojito, cayó junto con su novio, alias Lobo” en la zona rural de Valdivia. FOTO: POLICÍA ANTIOQUIA
    Alias Samanta o La Piojito, cayó junto con su novio, alias Lobo” en la zona rural de Valdivia. FOTO: POLICÍA ANTIOQUIA
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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Con alias Lobo, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia, de nuevo se cumple la vieja fórmula de que los afectos resultan ser su talón de Aquiles. Según versiones de autoridades, un hecho desencadenante de la captura de este presunto delincuente habría sido su ánimo de celebrarle el cumpleaños a su pareja sentimental.

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Alias Lobo o Emmanuel, cuyo nombre de pila es Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, fue capturado en el área rural del municipio de Valdivia por tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial. La aprehensión se produjo al lado de Alexandra García Legarda, alias Samanta o La Flaca, quien sería su pareja.

De acuerdo con lo publicado por Caracol Radio, el operativo clave para dar con el paradero del lugarteniente de alias Calarcá en una vivienda de la vereda La Paulina, se montó a partir de un trabajo de inteligencia y tras conocer que “Lobo” iría a esa zona, donde viven familiares de la mujer mencionada, con el fin de celebrarle el cumpleaños.

Aparentemente y según el mismo medio informativo, el agasajo fue el domingo con consumo abundante de licor y mientras dormían la resaca, este lunes, les cayeron las autoridades para darles un golpe contundente que los tomó por sorpresa.

Por “Lobo” las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 100 millones de pesos desde noviembre de 2025, según recordó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al dar la noticia de la aprehensión y confirmar que la gratificación será pagada a quien aportó la información que permitió ejecutar la operación.

Este ha sido señalado como presunto responsables de desplazamientos, extorsiones y homicidios dentro de su actuación de las disidencias que a nivel nacional comanda alias Calarcá.

Su trayectoria dentro de la organización delincuencial ajustaría ya más de cuatro años.

Uno de los principales hechos principales que le atribuyen es el desplazamiento de aproximadamente 2.300 personas de 23 veredas de Briceño, en octubre de 2025. La Policía también lo señala de participar en el recaudo de dinero proveniente de extorsiones y otras rentas criminales, mientras que el Ejército lo vincula con las acciones de la estructura contra la población civil en el norte del departamento.

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Pero en su contra también existen órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública.

“La Piojito” era conocida en Briceño

Una fuente en Briceño le contó a EL COLOMBIANO que “Lobo” era parte de las disidencias que operaban en el área rural de ese municipio y hace poco, cuando el jefe de esa organización en la zona, alias “Primo Gay, se incorporó al Clan del Golfo, él decidió irse para continuar dentro de las filas de las disidencias.

Y con respecto a alias Samanta, la versión es que llevaría dos años dentro de la organización, habiendo desempeñado distintas funciones.

La Policía indicó que esta mujer oriunda del municipio de Briceño habría cumplido labores como enfermera y tendría conocimientos en maniobras de combate e inteligencia. Además, es señalada de coordinar extorsiones contra campesinos, transportadores y comerciantes del norte de Antioquia.

En su haber hay una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, según indicó la Policía.

Esta ha residido en el área urbana de Briceño, donde también la conocen como “Piojito” o “La Chiquita” debido a su baja estatura. Su pertenencia a las disidencias habría sido intermitente, pues en varias ocasiones había dejado la campamentación, por ejemplo cuando “Primo Gay” hizo el cambio de bando y se le volvió a ver por la zona central de la localidad.

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“Estaba donde la mamá porque es enfermera y decía que iba a seguir estudiando”, le dijo la fuente a este medio. Sin embargo, como su novio continuó en el frente 36, hacía dos semanas se había ido de nuevo para estar con él.

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Preguntas y respuestas:

¿Quién es alias Lobo, capturado en el norte de Antioquia?
Alias Lobo es Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, señalado por las autoridades como cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc y lugarteniente de alias Calarcá. Llevaría más de cuatro años dentro de esa organización y es señalado de desplazamientos, extorsiones y homicidios en el norte de Antioquia.
¿Dónde capturaron a alias Lobo y cómo fue localizado?
Alias Lobo fue capturado en una vivienda de la vereda La Paulina, en zona rural de Valdivia, mediante un operativo del Ejército con apoyo de la Fuerza Aeroespacial. Según la información publicada, labores de inteligencia permitieron establecer que se desplazaría hasta ese lugar para celebrar el cumpleaños de su pareja sentimental.
¿Por qué alias Lobo era buscado por las autoridades?
Alias Lobo era buscado por su presunta participación en delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública. Además, las autoridades lo relacionan con desplazamientos y extorsiones contra comunidades del norte de Antioquia.
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