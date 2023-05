Carrascal es periodista, tuitera y activista política y por estos días es la coordinadora ponente de la reforma laboral, que, de acuerdo con los empresarios y el Banco de la República, amenaza los empleos existentes y, en cambio, no aporta nada para formalizar a quienes no han podido encontrar un empleo digno.

Luego de oír diversas posturas, dentro y fuera del Capitolio, esta semana fue radicada la ponencia para que la Comisión Séptima de la Cámara discuta la reforma, pero aún no hay suficientes consensos para votarla afirmativamente.

Y las alertas las han lanzado desde gremios como Fenalco, de los comerciantes; Acopi, de las mipymes; y Anato, del sector turístico, por mencionar solo algunos. Para ellos, el encarecimiento de las horas nocturnas, de los dominicales y festivos, del despido sin justa causa, entre otros, hará inviable el funcionamiento de algunas empresas y en otras dificultará aún más la contratación de nuevo personal, en un momento en el que el país no ha podido bajar el desempleo a un solo dígito.

“En un debate donde la primacía será el diálogo, la concertación y la construcción colectiva, no creemos que haya posturas dogmáticas que no permitan dar trámite a esta reforma”.

¿Hay plan B si no pasa?

Por último, considero que después de un trabajo de 11 reuniones, donde se recogieron proposiciones e ideas de representantes que incluso no firmaron la ponencia, hay un buen ambiente para el debate, aún más, después de como ha transcurrido la Reforma a la Salud para seguir adelante con este proyecto de Reforma Laboral”.

“Ha sido precisamente por nuestro diálogo abierto que se han introducido cambios importantes en el informe de ponencia, por ejemplo, los más sustanciales, escuchando las preocupaciones de las Mipymes y para garantizar la estabilidad laboral, el contrato de trabajo a término fijo podrá celebrarse máximo por 3 años sin que pueda ser prorrogado por más tiempo, caso en el cual se transformará en un contrato a término indefinido; en el texto radicado estaba por máximo dos años, la indemnización por despido sin justa causa en contratos a término indefinido será gradual teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador o la trabajadora y se disminuyó la base de 45 a 35 días; la jornada nocturna iniciará desde las 7:00 pm; se clarifica que la jornada laboral de ocho horas al día y 42 a la semana no afectará al sector de la vigilancia y al sector salud y que el recargo por trabajo en día de descanso se implementará de forma gradual partiendo del 80% en 2024 hasta llegar al 100% en julio del 2026. Así que si ha habido escucha efectiva y mucho diálogo, por supuesto los cambios que sean regresivos para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no podemos incluirlos en el texto, sería una contradicción con el corazón mismo de la reforma”.

Varios empresarios han manifestado que han hablado con ustedes (ponentes y gobierno) y que creen que se llegó a acuerdos, pero que en el articulado no se ven reflejados, ¿a qué se debe?

¿En cuáles no hay consenso todavía?

Se ha dicho que esta reforma no combate la informalidad ni genera nuevos empleos, si se ha sobrediagnosticado la necesidad de combatir la informalidad, sobre todo para garantizar que la población adulta mayor obtenga una pensión, ¿por qué no hay un mayor esfuerzo en ese sentido?

“Este Gobierno y la bancada del Pacto Histórico estamos absolutamente comprometidos con la generación de nuevos puestos de trabajo y con el fortalecimiento de la economía popular. Pero no vamos a usar la misma fórmula fallida del pasado para combatir un problema como el desempleo, ¿Cuál ha sido la fórmula de los gobiernos anteriores? Eliminar derechos, reducir costos laborales, precarizar el trabajo. Está probado que esa fórmula no genera empleo, al contrario, empobrecer a la clase trabajadora con salarios bajos y menos derechos es una afrenta contra la productividad y la economía. Por eso en esta reforma laboral no solo vamos a formalizar, sino que vamos a reconocer y a devolver derechos para que los y las trabajadoras tengan estabilidad laboral y así, vamos a dinamizar la economía a través del consumo y con el aumento de la d manda, generaremos más puestos de trabajo”.

Como está la ponencia, ¿qué ganan los trabajadores colombianos?

“Los trabajadores y las trabajadoras ganan estabilidad laboral, los sectores más precarizados como trabajadores de plataformas digitales de reparto, trabajadoras domésticas y jornaleros del sector rural ganan formalización, ganan 2 horas de la jornada nocturna que se habían eliminado con la Ley 789 de 2002 y ganan el 100% de los dominicales y festivos, también ganan fortalecimiento de sus derechos colectivos”.

¿Qué pierden los empleadores?

“Los empresarios no pierden, al contrario, ganan y mucho. Ganan seguridad jurídica, con esta reforma estamos actualizando el derecho laboral con las normas internacionales, y poniendo las reglas de juego más claras. Los empresarios ganan porque aumentaremos la demanda a través del consumo y esto es beneficioso para todos y todas”.