“Con Petro estamos en la peor situación fiscal de la historia”: Mauricio Cárdenas

Mientras el Congreso de la República se alista para debatir la resucitada reforma laboral, el Gobierno volvió a radicar una consulta popular, que el Congreso decidió no aprobar el pasado 14 de marzo. En medio de ese panorama, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, dialogó con EL COLOMBIANO sobre el porqué el Gobierno insiste en una consulta popular. Lea también: Revelamos los puntos claves de la reforma laboral que quiere aprobar el Senado Cárdenas ha sido uno de los mayores críticos de la actual administración y explicó por qué, en su concepto, las reformas del Gobierno no están prosperando en el legislativo.

Vi que usted se sintió identificado con el nombramiento de León XIV. Él habla de tender puentes, ¿cree usted que eso es lo que le hace falta a Colombia?

“Creo que es un perfil y una personalidad que se acomoda muy bien, no solo las necesidades globales en un mundo donde hay tanta polarización, tanta arrogancia y donde hay tanta demostración de poder; sino específicamente para Colombia, se acomoda muy bien a las necesidades de Colombia, donde hay mucha polarización, donde poco diálogo. Personas que piensan distinto y, por ende, hay que tender puentes y ser moderados y humilde. Tengo la impresión de que el papa tiene ese perfil, y en una sociedad como la nuestra, pues ese mensaje va a ser importante para que Colombia vuelva a unirse y tener unas causas comunes, porque hemos estado sujetos estos tres años a un Gobierno que está basado en la división de ricos y pobre y buenos y malos, y eso es malo para toda la sociedad”.

¿Es precisamente tender puentes lo que le hace falta al Gobierno para concertar sus reforma con el sector privado?

“Claro, falta de diálogo, falta de puntos de encuentro, falta de un poco humildad, pues a veces hace falta para escuchar la posición del otro y encontrar acuerdos. Gobernar no es imponer, y hacer las cosas como le piensa a su parecer, sino que gobernar es tener unas metas, unos derroteros y unos grandes objetivos, pero tener la cintura necesaria para ir encontrando los acuerdos que se necesiten para llegar allá. El estilo del presidente Petro es muy intolerante, y esta muy identificado con la idea de descalificar a la persona que piensa distinto, mientras que el papa lo que hace es crear consensos. Por eso estoy tan contento con la elección del papa”.

¿Será que el país no estaba preparado para tener un gobierno con política de izquierda?

“El país si estaba preparado y en cierto sentido el país entendía ese momento histórico, pero para lo que no estaba preparado era para un presidente con tan poca voluntad de construir consensos y de llegar a acuerdos, no estaba preparado para un gobierno que ha sido muy poco dado a escuchar, sino más bien a confrontar y a provocar, y a basar su gobierno, más que en los hechos y los resultados, en un discurso polarizante e incendiario. Esa forma de administrar el país no la esperaba”.

Y Colombia está mirando más hacia China, ¿cómo ve ese panorama?

“La palabra más importante para Colombia en materia económica es diversificación. Tiene que diversificar sus exportaciones, tiene que diversificar los mercados a los cuales exporta y tiene que diversificar los sectores de la economía porque esta demasiada concentrada en el sector de hidrocarburos o de combustibles fósiles y de minería. Son propósitos que no se pueden dar de un día para otro. Son propósitos de mediano y largo plazo. Que Colombia converse con la China, que tengamos más inversión de la China, es absolutamente necesario y deseable. Tal vez donde yo discrepo con el presidente es hacer eso como una forma de provocar a los Estados Unidos, porque en este momento allá hay un gobierno que es muy volátil, que es muy impredecible y reacciona a esas provocaciones. Entonces a nosotros no nos conviene porque nos suben los aranceles y eso va a poner en peligro muchas de las exportaciones colombianas y los empleos. Yo haría la búsqueda de la diversificación de manera más diplomática sin tratar de generar una relación negativa de EE. UU., porque eso en el corto plazo nos puede costar muchísimo. Estoy de acuerdo con la intención diversificar, pero en desacuerdo con la forma que ha utilizado el presidente Petro”.

En este momento el presidente está llamando a la movilización social, ¿usted cree que el Petro político es más exitoso que el Petro administrador?

“El Petro administrador realmente es muy malo, porque no tiene los requisitos mínimos de todo gerente, que son la disciplina, el rigor, el método, el esfuerzo, la constancia. No el no piensa en esos términos, él está es agitando, agitando y agitando para mantener vigencia y para mantener un respaldo por ciertos sectores de la población que se identifican con eso. Le puede gustar: Revelamos los puntos claves de la reforma laboral que quiere aprobar el Senado Y la falta de resultados la atribuye a que no lo dejan gobernar. No, gobernar no es fácil, empujar la máquina del Estado no es fácil, pero echarle la culpa a que no lo han dejado es sacarle el cuerpo a que él no es un buen gerente. Ahora, es un buen político en el sentido de que sabe a agitar y sabe poner la agenda, pero el país también ha sido muy tolerante con él y cae en el juego y en la trampa de estar todo el día reaccionándole y dejando que sus temas se conviertan en el punto central de conversación. El país está expuesto a esa incertidumbre que genera Gustavo Petro”.

¿Y en su concepto cuál ha sido el peor error del Gobierno Petro?

“Los grandes errores son los que han llevado a que este Gobierno sea una oportunidad perdida. El gran error es no haber logrado transformar su respaldo político, su liderazgo en los sectores sociales en Colombia, en acciones concretas que le permitieran al país avanzar, que le permitan resolver problemas como el de la desigualdad, como el de la informalidad, como el problema de atraso en ciertas regiones del país. Él denuncia esos problemas, pero ha sido incapaz de abordarlos y resolverlos. Y ha sido incapaz por su falta de capacidad de gestión, de ejecución y por la incapacidad de llegar a acuerdos que sean verdaderas reformas para Colombia. Hubiera sido maravilloso que Petro hubiera podido utilizar todo ese respaldo político que tenía en los sectores sociales para resolver problemas como el de consulta previa, como la falta de buenos proyectos de inversión en las regiones más atrasadas, o sea, hubiera sido magnífico verlo generar un avance.

A él le falta mucho, tal vez una de las grandes virtudes que debe tener todo gerente: armar buenos equipo, él no lo hace, él no habla con sus ministros, y cuando ve que los resultados no se dan, pues se dedica a regañarlos y a criticarlos y a maltratarnos. Eso demuestra un mal liderazgo”.

¿Usted cree que hay algo rescatable en este Gobierno?

“Qué rescato y qué creo que vale la pena. Yo creo que Petro deja una lección grande y es que en Colombia hay un grupo importante de compatriotas que tienen que ser escuchados, dignificados y tenidos en cuenta. Yo creo que esa redignificación es una parte muy importante de lo que hay que hacer en adelante. El país ya no puede darle la espalda a ciertos sectores que no han tenido un papel protagónico en las decisiones de Colombia, porque él sí los escuchó y eso me lo han dicho los jóvenes de la primera línea en Cali. Entonces, yo pienso que sí, esa es una realidad, hay que redignificar y el presidente ha logrado eso bien”.

El Gobierno insiste en una consulta popular, ¿qué cree que hay detrás de esto?

“Lo primero que hay que precisar es que la consulta no es una reforma. No es un sustituto de la reforma. La reforma solo la producen las leyes o los actos legislativos. La consulta popular no cambia nada, al día siguiente la consulta popular no ha cambiado, ninguna norma, ninguna regla de juego, no ha pasado nada. Entonces, en ese sentido, es una trampa, porque le están diciendo a la gente vote la consulta popular porque con eso le van a mejorar sus condiciones laborales. Eso no es cierto, es gastar 700.000 millones de pesos en nada, la intención del Gobierno es que la mayoría de la gente contesté afirmativamente, porque son preguntas aspiracionales, preguntas del sentido de, ¿usted quiere trabajar menos? ¿Usted quiera ganar más? Obvio nadie va a contestar de forma negativa.

El Gobierno no tiene ningún interés en la reforma, lo que quiere es hacer una consulta donde el “sí” derrote al “no”, y donde el “sí” sea ampliamente mayoritario para el Gobierno para decir que ese es su respaldo político y que el “no” es el respaldo de la oposición. Esa es la trampa porque es manipular al electorado para que el Gobierno gane fuerza y con eso impulsarse en las elecciones del 2026”.

Y la otra crítica es que se va a gastar $700.000 en un momento en que la olla está raspada...

“No, no, es que estamos en la peor situación fiscal de toda la historia, ni si quiera en la pandemia estábamos así. El déficit fiscal de este año puede llegar a ser del 9% del PIB. Ese es el mayor déficit fiscal anual en toda la historia del país. Y no tenemos alguna pandemia, ninguna crisis, ningún choque petrolero, nada de eso. Es un gasto para ganar respaldo político, empezando por el empleo militante, que es ese gasto en contrato de prestación de servicios para ganar votos. Es un clientelismo a la enésima potencia”.

Una disculpa del Ministerio de Hacienda tiene que ver con que heredó deudas del Gobierno Duque, ¿qué piensa?