Este es el otro cargo que deja Ricardo Roa: salió de ISA y cerró accidentada relación con accionistas

Ricardo Roa, expresidente de la principal empresa del Estado, Ecopetrol, también ha dejado su cargo en la junta directiva de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), así lo hizo oficial la empresa energética.
El funcionario se desempeñaba como miembro de la Junta Directiva de ISA y también formaba parte del Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación. Su llegada a esta compañía fue consecuencia directa de su posición como presidente de Ecopetrol, cargo que asumió en abril de 2023.
Al ser la empresa petrolera el accionista mayoritario de ISA, pues posee el 51,4 % de las acciones de la compañía energética desde el 2021, la presidencia de Ecopetrol suele tener una representación clave en la junta de su filial eléctrica.