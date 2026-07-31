Este es el otro cargo que deja Ricardo Roa: salió de ISA y cerró accidentada relación con accionistas

Ricardo Roa, expresidente de la principal empresa del Estado, Ecopetrol, también ha dejado su cargo en la junta directiva de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), así lo hizo oficial la empresa energética. El funcionario se desempeñaba como miembro de la Junta Directiva de ISA y también formaba parte del Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación. Su llegada a esta compañía fue consecuencia directa de su posición como presidente de Ecopetrol, cargo que asumió en abril de 2023. Al ser la empresa petrolera el accionista mayoritario de ISA, pues posee el 51,4 % de las acciones de la compañía energética desde el 2021, la presidencia de Ecopetrol suele tener una representación clave en la junta de su filial eléctrica.

La salida de Roa de ISA ocurre a la par de su retiro de la presidencia de Ecopetrol, sobre la cual afirmó que se dio por “mutuo acuerdo” con la compañía. El directivo dejó ambos cargos en un contexto de presión por investigaciones judiciales en su contra, incluyendo cargos por presunto tráfico de influencias y una investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Lea también: “Se llegó la hora que muchos esperaban”, así fue la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol en medio de polémicas Su gestión en ISA estuvo marcada por varias fricciones, donde el punto álgido se dio con la injerencia en el gobierno corporativo, pues accionistas y miembros de la junta denunciaron en su momento que Roa manipuló el proceso de selección para imponer a Jorge Carrillo como presidente de ISA, pese a no cumplir con los requisitos técnicos y haber quedado en los últimos lugares en la evaluación de la firma cazatalentos Korn Ferry. Tal como se esperaba, el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Carrillo, confirmando las irregularidades en el proceso y validando las quejas de los accionistas minoritarios sobre la falta de transparencia. Otra de las crisis que se dio en medio de la presencia de Roa en la junta de ISA fue cuando renunció Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia y uno de los miembros independientes de la Junta Directiva. En su dimisión señaló al exgerente de campaña de Petro de ejercer un “control absoluto” sobre la empresa y su intención de manejarla sin contrapesos, ignorando las advertencias del comité de gobierno corporativo.

También, en la Asamblea General de Accionistas de ISA, representantes de fondos de pensiones y accionistas minoritarios manifestaron su descontento con la permanencia de Roa, argumentando que sus problemas legales afectaban la reputación de la empresa y que carecía de la solvencia moral necesaria para el cargo. En su paso por la junta de ISA existieron versiones sobre una posible venta de la empresa para financiar la transición energética. Aunque Roa negó hasta su último día que se hubiera planteado formalmente la venta de este activo estratégico, reconoció ante medios especializados que se realizaron valoraciones financieras que alimentaron las sospechas del mercado. Ahora, con la salida de Roa de la junta de ISA se cierra un capítulo donde los mercados expresaron preocupación por la injerencia política y un supuesto debilitamiento de los estándares de gobierno corporativo que caracterizaba a la compañía energética. Siga leyendo: Ricardo Roa estaría evaluando un preacuerdo con la Fiscalía por financiación de campaña Petro 2022 Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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