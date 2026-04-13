Royal Enfield ya creció 40% en ventas y proyecta cerrar con récord de 7.500 motos este 2026

Royal Enfield, conocida por sus diseños clásicos y por ser el líder mundial en producción de motocicletas del segmento medio, inició 2026 con un crecimiento significativo en el mercado colombiano. La marca apunta a comercializar más de 7.500 unidades este año.
Durante el primer trimestre del año (enero - marzo), la compañía comercializó 1.725 motocicletas en el país. La cuota representó un aumento de 40% frente a las 1.230 unidades vendidas en el mismo periodo de 2025.
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Este resultado consolida la tendencia positiva que la marca venía mostrando en el país, en línea con su expansión en el segmento de motos de cilindrada media.