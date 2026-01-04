Rusia y China tampoco fueron a Venezuela por la receta de las arepas, iban por el petróleo como EE.UU.

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos desató un profundo debate en redes sociales. Algunos argumentan que los gringos reconocieron abiertamente su interés sobre las reservas probadas de petróleo venezolano, las más grandes del mundo y equivalentes a por lo menos el 17% del total mundial.
Sin embargo, el petróleo venezolano como elemento estratégico en geopolítica no es nuevo, y EE. UU. no es el primero en realizar una jugada para aprovecharlo.
De hecho, recientemente se ha hecho viral la premisa: “Rusia y China no fueron por la receta de las arepas”. Se trata de una frase irónica para cuestionar que esas potencias económicas también aprovecharon la dictadura chavista y su distancia con EE. UU. para hacerse con el petróleo venezolano.
Y es que Venezuela cuenta con aproximadamente 303.300 millones de barriles de petróleo probado, lo que la ubica por encima de Arabia Saudí, con 297.700 millones; Canadá, con 168.000 millones; Irán, con 157.800 millones; e Irak, con 145.000 millones de barriles.