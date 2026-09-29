Antioquia será la segunda más golpeada por caos en presupuesto que dejó Petro

El gobierno del expresidente Gustavo Petro dejó a Colombia nadando en deuda y uno de los departamentos más golpeados será Antioquia.
En medio del fuerte ajuste presupuestal que ha tenido que emprender el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, los coletazos se sienten en todas las regiones.
Además de ser el segundo departamento con el monto recortado más grande —solo superado por Atlántico— en Antioquia las cuentas no son alentadoras.
Uno de los frentes de más preocupación es la suerte de las vías 4G, el Túnel del Toyo y el Metro de la 80, dependientes de las vigencias futuras. Este último rubro, cabe recordar, al final del gobierno pasado dejó comprometida una partida de $255 billones en 2026, $69 billones por encima de los $186 billones registrados en 2025.
A raíz de la fuerte presión presupuestal, el temor es que estos proyectos, dependientes de esa fuente, vuelvan a estar bajo estrés, luego de llegar ya con las cuentas en rojo tras cuatro años de desórdenes en el cuatrienio pasado.
Entérese: Túnel de El Toyo: llegan contenedores con equipos y ya habría fecha para su apertura, ¿cuándo sería?