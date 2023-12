La superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, explicó que dicha estrategia busca tomar acciones contra los puertos marítimos que incumplan la obligación de contar con los equipos para inspección no intrusiva de la carga.

Expreso que una de las multas fue a la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla por el incumplimiento en la obligación de generar condiciones de seguridad para las operaciones y actividades del terminal, a sí como no contar con los equipos en constante funcionamiento. Dicha multa fue de $1.446 millones, en 2022.

Para el director de la Dian, Luis Carlos Reyes Hernández, “el no funcionamiento de los escáneres tiene varias implicaciones negativas para el país. En importaciones, la imposibilidad de generar reconocimientos de mercancías no presentadas y no declaradas ante la autoridad aduanera que representan un riesgo alto ante el ingreso ilegal de bienes producto del contrabando abierto, generando un impacto fiscal enorme”.