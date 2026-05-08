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Satena suma dos nuevos Twin Otter para fortalecer rutas regionales en Colombia

Las aeronaves despegaron desde Canadá y se integrarán a la flota para operar en regiones apartadas y pistas de difícil acceso.

  • Los nuevos aviones DHC-6-300G Twin Otter de SATENA despegaron desde Calgary, Canadá, y reforzarán la conectividad aérea en regiones apartadas de Colombia. FOTO cortesía Satena
    Los nuevos aviones DHC-6-300G Twin Otter de SATENA despegaron desde Calgary, Canadá, y reforzarán la conectividad aérea en regiones apartadas de Colombia. FOTO cortesía Satena
  • La aerolínea estatal Satena incorporó dos nuevas aeronaves Twin Otter, incluida la unidad número 1.000 de este modelo especializado en pistas cortas y operaciones regionales. FOTO cortesía Satena
    La aerolínea estatal Satena incorporó dos nuevas aeronaves Twin Otter, incluida la unidad número 1.000 de este modelo especializado en pistas cortas y operaciones regionales. FOTO cortesía Satena
El Colombiano
El Colombiano
08 de mayo de 2026
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Satena avanza en su plan de fortalecimiento operacional con la incorporación de dos nuevas aeronaves DHC-6-300G Twin Otter, modelos especializados en operaciones regionales y reconocidos por su capacidad para operar en pistas cortas y territorios de difícil acceso.

Las nuevas aeronaves, serie 999 matrícula HK5468 / FAC1402 y serie 1000 matrícula HK5469 / FAC1403, despegaron desde Calgary, Canadá, iniciando oficialmente su vuelo ferry hacia Colombia. Con esta incorporación, la aerolínea estatal busca ampliar la conectividad aérea y reforzar su cobertura en zonas apartadas del país.

Según informó la compañía, las aeronaves se integrarán próximamente a su flota para fortalecer la operación en regiones donde el transporte aéreo es fundamental para la movilidad y el acceso a servicios básicos.

“La incorporación de estas aeronaves representa un paso importante dentro de nuestra estrategia de fortalecimiento operacional y expansión de conectividad. En Satena seguimos trabajando para llegar a más regiones y brindar un servicio cada vez más eficiente a los colombianos”, afirmó Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

La aeronave serie 999 HK5468 / FAC1402 tiene previsto arribar a Bogotá mañana sábado, 9 de mayo, aterrizando en el aeropuerto internacional El Dorado, luego de completar una ruta que incluye escalas en Estados Unidos, Jamaica y Colombia.

El trayecto contempla los siguientes destinos: Calgary, Great Falls, Rapid City, Olathe, Meridian, Tallahassee, Key West, Kingston, Cartagena y finalmente Bogotá.

La aerolínea estatal Satena incorporó dos nuevas aeronaves Twin Otter, incluida la unidad número 1.000 de este modelo especializado en pistas cortas y operaciones regionales. FOTO cortesía Satena
La aerolínea estatal Satena incorporó dos nuevas aeronaves Twin Otter, incluida la unidad número 1.000 de este modelo especializado en pistas cortas y operaciones regionales. FOTO cortesía Satena

Por su parte, la aeronave serie 1000 HK5469 / FAC1403 llegará a Medellín, aterrizando en el Aeropuerto Olaya Herrera, tras recorrer una ruta similar desde Canadá hasta Colombia.

La aeronave número 1.000 del Twin Otter llegará a Medellín

Uno de los aspectos destacados de esta incorporación es que la aeronave serie 1000 corresponde a la unidad de fabricación número 1.000 del modelo Twin Otter, considerado uno de los aviones más emblemáticos para operaciones regionales en el mundo.

Además, esta aeronave cuenta con un livery vintage, un diseño conmemorativo que resalta la historia y legado operacional de esta línea de aeronaves.

“Recibir la aeronave número 1.000 de este modelo es un hecho significativo para Satena y para el fortalecimiento de nuestra operación. Son aeronaves diseñadas para cumplir una misión fundamental: conectar a Colombia donde otros no llegan”, destacó Zuluaga Castaño.

La aerolínea explicó que los Twin Otter son fundamentales para su operación debido a su capacidad para aterrizar y despegar en pistas cortas y no convencionales, lo que les permite operar en territorios donde otras aeronaves enfrentan limitaciones.

Con estas nuevas incorporaciones, Satena continuará consolidando una flota enfocada en mejorar la conectividad regional y aportar al desarrollo social, económico y turístico de diferentes zonas del país.

“Nuestro propósito sigue siendo claro: conectar vidas, territorios y oportunidades. Estas nuevas aeronaves nos permitirán continuar cerrando brechas y fortaleciendo nuestra presencia en las regiones más apartadas del país”, concluyó el presidente de la compañía.

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