Saldo de la noche de caos en el Atanasio: 59 heridos, dos amputados y decenas de sillas y puertas destrozadas

La información de los lesionados la entregaron conjuntamente la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Seccional de Salud de Antioquia, en medio de los balances entregados por esta jornada en la que durante el juego hubo la mayor quema de pólvora en la historia de un encuentro de fútbol en el principal escenario antioqueño y los altercados posteriores.
Uno de quemados por pólvora fue un menor de 15 años que resultó afectado en una de sus manos por manipulación de papeletas. Otro menor de edad, de 17 años, se quemó la cara y el cuello por cuenta de las papeletas que estaban tirando desde las tribunas.