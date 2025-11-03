Retraso de Sirius a 2030 dispararía las importaciones de gas natural a 40% de la demanda

Hace unos días, Ecopetrol y Petrobras anunciaron con ‘bombos y platillos’ la formalización del esquema de comercialización conjunta para la venta temprana de la producción de gas del famoso campo Sirius, costa afuera en el Caribe colombiano. Y no es para menos, pues se trata de un proyecto de suma importancia para el país, que ya perdió su soberanía energética. La cuestión es que, en medio del creciente déficit de gas natural, la entrada de este proyecto ya se retrasó un año. Los analistas temen que se pueda demorar aún más ante el cumplimiento de más de 120 consultas previas.
Para entender el meollo, Colombia atraviesa un déficit crítico de gas natural que amenaza con depender cada vez más de las importaciones.
De hecho, se comenzó a traer gas extranjero el 1 de diciembre de 2024, después de 45 años de autosuficiencia energética. Este año se calcula que el faltante es de unos 120 millones de pies cúbicos diarios, pero, a medida que avanza el tiempo, la situación empeora. En otras palabras, la producción de gas local alcanza menos para atender a toda la población.
De ahí la importancia de contar lo más rápido posible con el gas de nuevos proyectos prometedores como Sirius, pero la noticia que cayó como un ‘baldado de agua fría’ para el país es que el proyecto ya no entrará en 2029 como se tenía previsto, sino en 2030.