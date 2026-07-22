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Precio del euro llegó nuevamente a mínimos no vistos desde 2020 en $3.669

Los expertos explican que el precio del euro en Colombia no se determina de forma directa, sino que se calcula triangulando la cotización del euro frente al dólar.

  • El euro, la divisa europea lleva casi seis semanas, desde el 11 de junio de 2026, cotizando por debajo del umbral de los $4.000. FOTO Manuel Saldarriaga
    El euro, la divisa europea lleva casi seis semanas, desde el 11 de junio de 2026, cotizando por debajo del umbral de los $4.000. FOTO Manuel Saldarriaga
Colprensa
Diario La República
hace 1 hora
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La moneda europea registró una importante caída en el mercado cambiario colombiano al cotizar en $3.669 a las 8:20 a.m. de hoy en la relación euro/peso colombiano, según datos de Bloomberg. Con esta cifra, el euro alcanzó niveles mínimos no vistos desde el 20 de febrero de 2020, cuando cerró en $3.672, un comportamiento que, según analistas, está directamente relacionado con la caída del dólar en el país, el cual también cotiza en mínimos de más de un lustro.

Así, la divisa europea lleva casi seis semanas, desde el 11 de junio de 2026, cotizando por debajo del umbral de los $4.000.

Para comprender esta dinámica, los expertos explican que el precio del euro en Colombia no se determina de forma directa, sino que se calcula triangulando la cotización del euro frente al dólar con el precio del dólar respecto al peso colombiano.

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, señala que la divisa estadounidense en Colombia se ubica en niveles mínimos de más de seis años. Acevedo explica que para comprar euros es necesario pasar por dólares, por lo que al estar el dólar barato en el mercado local, el valor final del euro en pesos resulta mucho menor.

Por su parte, el analista de mercados Juan Pablo Vieira destaca que la fortaleza reciente del peso colombiano responde a un mayor ingreso de divisas por exportaciones, la recuperación en los precios de algunas materias primas, el atractivo de las tasas de interés locales para el capital extranjero y un mejor apetito global por activos de mercados emergentes.

En el plano internacional, aunque el euro no muestra una debilidad estructural frente al dólar, sí enfrenta presiones asociadas al menor crecimiento económico en la eurozona, las expectativas de recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo y la incertidumbre en la actividad industrial del continente, señala Vieira.

Por su parte, el exvicepresidente de Anif, Andrés Langebaek, añade que a nivel internacional el euro ha perdido terreno frente a la divisa estadounidense debido a la brecha de crecimiento económico entre ambas regiones, estimada en 1% para la eurozona frente a 2,3% para Estados Unidos este año.

Según Langebaek, este panorama obliga a Europa a mantener tasas de interés relativamente bajas y mayores estímulos monetarios, lo que ha generado una preferencia en los mercados globales por vender euros y comprar dólares.

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