Precio del euro llegó nuevamente a mínimos no vistos desde 2020 en $3.669

La moneda europea registró una importante caída en el mercado cambiario colombiano al cotizar en $3.669 a las 8:20 a.m. de hoy en la relación euro/peso colombiano, según datos de Bloomberg. Con esta cifra, el euro alcanzó niveles mínimos no vistos desde el 20 de febrero de 2020, cuando cerró en $3.672, un comportamiento que, según analistas, está directamente relacionado con la caída del dólar en el país, el cual también cotiza en mínimos de más de un lustro.
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