Este domingo se realiza la prueba Saber 11 del Icfes: lo que necesita saber antes de presentar el examen

Este domingo 26 de julio, estudiantes de grado 11 de todo el país presentarán la prueba Saber 11, aplicada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).
El examen de Estado medirá las competencias alcanzadas durante la educación media, constituye uno de los requisitos para el ingreso a programas de educación superior y servirá como referencia para diferentes procesos de evaluación del sistema educativo. Ese mismo día también se realizarán las pruebas Pre Saber y de Validación del Bachillerato Académico.