Tasa de usura baja por primera vez en 2026, queda en 29,24% para septiembre

La Superintendencia Financiera certificó en 29,24% la tasa de usura que regirá en septiembre, lo que supone una reducción de 0,42 puntos porcentuales frente al 29,66% vigente en agosto. Se trata de la primera caída de este indicador en lo corrido de 2026, después de varios meses de aumentos y de permanecer estable en julio. La nueva tasa fija el techo máximo que pueden cobrar las entidades financieras por los créditos de consumo y ordinario. Siga leyendo: Superfinanciera informó que la usura en agosto será de 29,66%, un alza frente a julio Con esto, la temporada de los meses con “bre” comienza con una leve reducción en el techo máximo que pueden cobrar las entidades financieras por los créditos de consumo y ordinario. La disminución podría traducirse en un menor costo para los consumidores que financien sus compras con tarjeta de crédito, especialmente en las entidades que manejan tasas cercanas al límite.

Tasa de usura por modalidades de crédito

La Superfinanciera también fijó las tasas para las demás modalidades de crédito. Para septiembre, el crédito de consumo de bajo monto quedó en 66,87%, mientras que el crédito productivo de mayor monto se ubicó en 41,88%. Para el crédito productivo rural la tasa quedó en 32,64%; para el productivo urbano, en 57,92%; para el crédito popular productivo rural, en 67,20%, y para el crédito popular productivo urbano, en 88,13%. Puede leer más: ¿Va a financiar las vacaciones? Estos son los bancos con los intereses más altos y bajos en julio Con la nueva certificación, las entidades que actualmente cobran tasas superiores al nuevo techo tendrán que ajustar sus condiciones para los nuevos créditos de consumo. En este grupo aparecen Coltefinanciera y Banco Unión, que tienen tasas de interés de 29,54% y 29,53%, respectivamente, por encima de la nueva tasa de usura de 29,24%. Entre las entidades con tasas más cercanas al nuevo límite se encuentran Banco W, con 29,16%; Serfinanza, con 28,91%, y Banco Falabella, con 28,73%. En contraste, las entidades con mayor distancia frente a la tasa de usura de septiembre son Coopcentral, con una tasa de 20,04%; Banco Agrario, con 24,80%, y AV Villas, con 24,89%. En la mitad de la tabla se encuentran Banco de Bogotá, con 27,56%; GNB Sudameris, con 27,38%, y Davivienda, con 27,19%.