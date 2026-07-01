¿Va a financiar las vacaciones? Estos son los bancos con los intereses más altos y bajos en julio

En medio de uno de los meses de mayor gasto para los hogares colombianos, la Superintendencia Financiera confirmó una noticia que puede aliviar el bolsillo de millones de consumidores: la tasa de usura para julio se mantendrá en 28,79% efectivo anual, el mismo nivel registrado en junio.
La decisión pone fin a una racha de cuatro incrementos consecutivos y evita que aumente el costo máximo que los bancos y entidades financieras pueden cobrar por los créditos de consumo y ordinario, incluidas la mayoría de las tarjetas de crédito.
El anuncio llega en un momento en el que coinciden varios factores que suelen impulsar el gasto de los hogares: el pago de la prima de mitad de año, las vacaciones escolares y la recta final del Mundial de Fútbol 2026.
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