Bruce Mac Master alerta por 5 frentes críticos para Colombia: energía, finanzas, salud, seguridad y relaciones internacionales

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), planteó cinco grandes frentes que, a su juicio, deberían concentrar la atención del país y del próximo Gobierno: seguridad energética, finanzas públicas, sistema de salud, seguridad física y relaciones internacionales. La reflexión fue presentada durante el congreso anual de la Andi, en un contexto marcado además por la emergencia provocada por el terremoto, que llevó al gremio a modificar el enfoque de su encuentro. Mac Master señaló que la atención a los damnificados exigirá esfuerzos importantes en el corto plazo, pero advirtió que Colombia no puede dejar de trabajar simultáneamente en los problemas estructurales que enfrenta. “¿Nos podemos olvidar de estas cinco cosas? No, de ninguna”, sostuvo el dirigente gremial, al insistir en que la emergencia no puede desplazar las soluciones que requiere el país en materia energética, fiscal, sanitaria y de seguridad.

Mac Master aseguró que el sector empresarial ha advertido durante los últimos años sobre los riesgos que enfrenta Colombia en materia energética. Según explicó, los retrasos en la entrada en operación de proyectos, las dificultades para sacar adelante subastas y la pérdida de viabilidad de algunas iniciativas, especialmente en La Guajira, han limitado la capacidad del país para ampliar su oferta de energía. A esto se suma, dijo, la decisión de abandonar la exploración y eventual explotación de gas natural y otros hidrocarburos, lo que ha generado mayores preocupaciones sobre el abastecimiento. El presidente de la Andi recordó que el sector empresarial ha advertido de manera reiterada sobre este escenario, pese a que desde el Gobierno se cuestionaron las alertas sobre un eventual déficit energético. Para Mac Master, la falta de energía suficiente puede convertirse en un obstáculo para la llegada de nuevas inversiones y para la ampliación de la capacidad productiva. Incluso mencionó el caso de un proyecto de gran escala que, después de realizar estudios sobre su posible desarrollo en el Atlántico, encontró que Colombia no contaba con la energía necesaria para llevarlo adelante. Sin embargo, consideró que existen alternativas para enfrentar el problema. Entre ellas mencionó la posibilidad de utilizar gas natural proveniente de Venezuela, ampliar la capacidad mediante plantas regasificadoras y aprovechar recursos como el carbón para generar electricidad cerca de las zonas mineras. El dirigente empresarial pidió acelerar los procesos de permisos y las consultas previas con las comunidades para facilitar la ejecución de nuevos proyectos.

Seguridad física: recuperar el control territorial

La recuperación de la seguridad y del control territorial fue otro de los puntos centrales de su intervención. Mac Master señaló que Colombia lleva décadas enfrentando el problema de los grupos armados ilegales y consideró preocupante la presencia que estas organizaciones mantienen en distintas regiones del país. A su juicio, el Estado ha perdido capacidad de presencia territorial, particularmente en materia de inteligencia, lo que dificulta garantizar condiciones de seguridad para las comunidades, los funcionarios y las empresas.

Frente al planteamiento del nuevo Gobierno de recuperar el control territorial, el presidente de la Andi expresó respaldo y sostuvo que el Estado debe consolidarse como la única autoridad legítima en todo el territorio nacional. Mac Master advirtió que garantizar esa presencia estatal es una condición necesaria para ampliar las oportunidades de empleo, inversión y desarrollo en regiones donde actualmente operan grupos armados. “Colombia necesita recuperar el control del territorio”, afirmó, al señalar que el desafío debe abordarse bajo el cumplimiento de las normas jurídicas, comunitarias y del derecho internacional.

Crisis del sistema de salud requiere recursos adicionales

La situación del sistema de salud fue presentada por Mac Master como otro de los grandes retos. El dirigente gremial aseguró que las dificultades financieras del sector requieren una intervención inmediata para evitar el cierre de más empresas y servicios.

Según las cifras expuestas durante el congreso, se han cerrado 104.000 servicios de salud y el gasto de bolsillo de los ciudadanos ha aumentado 22%. Mac Master explicó que este concepto corresponde a los recursos que las personas deben asumir directamente por fuera de su cobertura de salud. También llamó la atención sobre la relación entre los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el gasto necesario para atender las obligaciones del sistema. De acuerdo con los datos presentados, en 2021 la UPC alcanzaba para cubrir cerca del 99% de las necesidades. Para 2024, el gasto equivalía al 99,9% de la UPC, mientras que en 2025 habría llegado al 105%, lo que representaría un déficit de alrededor de 5,5%. Para 2025, Mac Master mencionó además una estimación de gasto de 107,5% de la UPC. El presidente de la Andi insistió en que el planteamiento del sector empresarial no busca repetir crisis anteriores, sino garantizar que el sistema cuente con los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones. En ese sentido, respaldó el anuncio de recursos adicionales para el sector y señaló que el sistema necesita un “rescate inmediato”. La prioridad, dijo, debe ser evitar que continúen los cierres de empresas y servicios de salud y, posteriormente, avanzar en una recuperación estructural.

Finanzas públicas y relaciones internacionales, en la agenda empresarial

Aunque su intervención se concentró en seguridad energética, seguridad física y salud, Mac Master incluyó las finanzas públicas y las relaciones internacionales entre los cinco frentes que considera prioritarios para Colombia. El reto fiscal adquiere especial relevancia, según explicó, porque el próximo Gobierno deberá encontrar recursos para atender simultáneamente las necesidades del sistema de salud, la emergencia ocasionada por el terremoto y las demás obligaciones del Estado. Para el dirigente gremial, esto obliga a mantener una estrategia fiscal mientras se atienden las necesidades urgentes del país.