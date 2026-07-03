Así fue el tire y afloje entre Restrepo y Ávila durante la primera reunión de empalme

La primera sesión entre los equipos de empalme de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella resultó en, nada más y nada menos, un tire y afloje entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sobre las alertas que cada parte tiene sobre el estado en que queda el país una vez culmine este periodo de Presidencia y lo que le espera a la Nación durante los próximos cuatro años.
Todo empezó cuando, ad portas de dar por finalizada la reunión, Restrepo aseguró que el análisis hecho por el gobierno entrante durante los últimos siete meses culminó en siete alertas. “La primera de ellas es una alerta fiscal y yo quiero aquí ponerla de presente porque existe una diferencia entre la información de deuda pública neta en relación a PIB entre lo que el Gobierno ha estimado en su Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Carf. Lo mismo en materia de déficit fiscal”, dijo.