Más de 20.000 damnificados dejó el terremoto en ciudades intermedias

A un mes de la emergencia, las ciudades intermedias del país enfrentan el reto de pasar de la atención inmediata a la reconstrucción.

Según el balance consolidado por Asointermedias, con corte al 10 de septiembre, el terremoto dejó 20.181 personas damnificadas, 26 fallecidos y 421 heridos. El reporte también contabiliza 12.426 viviendas afectadas y 99 colegios con algún nivel de daño. Del total de viviendas, 1.966 observan afectación total, mientras que otras 10.460 tienen algún tipo de daño. Las cifras muestran la magnitud de los efectos de la emergencia y el desafío que ahora tienen los municipios para recuperar viviendas, infraestructura y servicios esenciales.

Ante este escenario, Asointermedias concentra su gestión en tres frentes: la atención humanitaria, el fortalecimiento de la capacidad técnica de los municipios y la búsqueda de mecanismos que permitan financiar y acelerar la reconstrucción. En la etapa de atención de la emergencia, Asointermedias ha articulado el envío de más de 150 toneladas de ayuda humanitaria a través de la campaña “Ciudades Hermanas de Corazón”. Los recursos movilizados entre ciudades intermedias incluyen principalmente alimentos, elementos de aseo y otros insumos de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas. A esta iniciativa se suma el trabajo de alcaldes y comunidades, que mediante acciones locales han logrado reunir y trasladar más de 900 toneladas de ayuda humanitaria hacia los municipios afectados.

De manera paralela, Asointermedias mantiene una mesa de interlocución con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de coordinar las acciones de respuesta y preparar la transición hacia la fase de recuperación. Para saber más: MinHacienda expide los 11 decretos de emergencia económica tras el terremoto: así funcionarán

Municipios avanzan en la evaluación de daños

Uno de los retos de esta nueva etapa es contar con información técnica suficiente para establecer las prioridades de intervención. Por ello, Asointermedias ha consolidado datos sobre la población damnificada, las viviendas y diferentes componentes de la infraestructura crítica. El diagnóstico incluye, entre otros elementos, colegios, vías, redes de acueducto y equipamientos institucionales, con el objetivo de identificar las zonas con mayores afectaciones y orientar las intervenciones. Como parte de este proceso, la asociación articuló con la Escuela Colombiana de Ingeniería la movilización de 14 ingenieros civiles especializados en infraestructura. Estos profesionales acompañarán la evaluación de las estructuras afectadas y los estudios requeridos para determinar cuáles son las intervenciones necesarias en los municipios.

El fortalecimiento de esta capacidad técnica busca que las decisiones sobre reconstrucción estén respaldadas por diagnósticos de las condiciones de las edificaciones y de la infraestructura que resultó afectada por el terremoto. Además de la atención humanitaria y la evaluación de daños, Asointermedias planteó cinco mecanismos para financiar y acelerar la reconstrucción de los municipios afectados. Entre las propuestas se encuentra una Ruta Nacional de Vivienda Segura, orientada a facilitar la recuperación de las viviendas afectadas. También se plantea el uso de Obras por Impuestos y Obras por Regalías como alternativas para canalizar recursos hacia proyectos de reconstrucción territorial. Amplíe la noticia: ¿Qué es Obras por Impuestos y cómo podría ayudar a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto? La asociación propuso, además, la flexibilización de rentas específicas destinadas a la reconstrucción territorial, con el propósito de facilitar la disponibilidad de recursos para atender las necesidades derivadas de la emergencia. El quinto mecanismo es la creación de un Banco Nacional de Activos para la Reconstrucción, que permitiría aprovechar maquinaria e inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que tengan capacidad operativa y puedan contribuir a las labores de recuperación.

Estas propuestas están siendo revisadas con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el marco de la retroalimentación a los proyectos de decreto para la reconstrucción que fueron presentados por el Gobierno Nacional.

El reto ahora es pasar de la emergencia a la reconstrucción

A un mes del terremoto, el balance de Asointermedias muestra que las necesidades de las comunidades van más allá de la atención inicial de la emergencia. La magnitud de los daños en viviendas, colegios e infraestructura obliga a avanzar hacia una estrategia de recuperación que permita restablecer las condiciones de vida de los municipios afectados. La asociación reafirmó su disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional y con los distintos actores que participan en la recuperación. Para Asointermedias, la coordinación institucional y la unión de esfuerzos serán fundamentales para avanzar de manera efectiva en la reconstrucción y atender a las comunidades damnificadas. El objetivo de esta nueva etapa es convertir el diagnóstico de las afectaciones y los esfuerzos desplegados durante el primer mes en soluciones concretas para las comunidades, acompañando a los municipios en el proceso de recuperación y reconstrucción. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: ¿Polémica por uso de recursos pensionales? Así funcionará el Fonpet para reconstruir zonas afectadas por el terremoto

Bloque de preguntas frecuentes