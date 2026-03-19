MinHacienda se le planta al Banrepública: sigue en firme traslado exprés de $25 billones a Colpensiones

El Ministerio de Hacienda ratificó que el proyecto de decreto para trasladar los ahorros de miles de afiliados desde los fondos privados hacia el Colpensiones continuará su trámite administrativo. Podría interesarle: Banco de la República advierte que decreto sobre traslado de ahorros pensionales a Colpensiones sería contrario a la ley Esto, como respuesta al Banco de la República, que esta semana calificó la medida como contraria a la ley y peligrosa para la estabilidad de los mercados financieros. La manzana de la discordia son cerca de $25 billones pertenecientes a más de 122.000 colombianos que, amparados en la “ventana de oportunidad” de la Ley 2381 de 2024, decidieron trasladarse a Colpensiones. El Banco de la República, a través de su secretario Alberto Boada Ortiz, fue enfático en señalar que el Gobierno está excediendo sus facultades. Según el Emisor, el artículo 76 de la reforma pensional es claro: aunque el afiliado cambie de régimen, el dinero debe permanecer bajo llave en las administradoras privadas (AFP) hasta que la persona efectivamente se pensione. El decreto del Gobierno, por el contrario, ordena un giro “exprés” de estos recursos en un plazo máximo de 15 días.

¿Qué le respondió el Ministerio de Hacienda al Banrepública sobre la plata de pensiones?

Lejos de retroceder ante el concepto del Emisor, el Gobierno ratificó su posición con cifras que “justifican” su urgencia. Según Hacienda, de los 122.000 trasladados, ya se les ha reconocido la pensión a más de 24.000 personas, cuyas mesadas están siendo pagadas directamente por Colpensiones. El Ejecutivo sostiene que estos pagos ya suman más de $5,4 billones, mientras que los ahorros de esos mismos afiliados siguen en manos de privados. Para el Ministerio de Hacienda, esta desconexión financiera crea una “presión insostenible” sobre la caja del régimen público, que está pagando pensiones con recursos propios mientras el ahorro que debería respaldarlas genera rentabilidad en otros frentes. Encuentre: Borrador de decreto para trasladar $25 billones a Colpensiones es ilegal, alertan expertos Sin embargo, para expertos y gremios como Asofondos, esta movida de Hacienda tiene un trasfondo fiscal más que pensional. Al recibir los $25 billones de inmediato, el Gobierno liberaría un espacio equivalente en el Presupuesto General de la Nación que hoy se destina a cubrir el déficit de Colpensiones. Analistas advierten que esto permitiría al Ejecutivo usar ese dinero para gasto corriente en un año clave, transformando un ahorro de largo plazo en flujo de caja inmediato, a costa de aumentar la deuda implícita del Estado en el futuro.

Gobierno propone a fondos privados venderle TES a Colpensiones