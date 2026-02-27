Petro cita a la banca privada tras polémica por traslado exprés de ahorros pensionales

El presidente Gustavo Petro convocó a una reunión con la banca privada para discutir el traslado de más de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones y evitar “choques financieros” en el sistema.
El anuncio se da por las críticas al proyecto de decreto que preparan el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, con el que busca que los recursos acumulados por trabajadores que se trasladaron del régimen privado al público pasen de inmediato a Colpensiones, en un plazo máximo de 15 días.
En contexto: Gobierno publica, contra la ley, borrador de decreto que obliga a fondos privados girar ahorros de afiliados a Colpensiones
Se trata de recursos que pertenecen a 118.000 afiliados que, desde 2024, aprovecharon la llamada “ventana de oportunidad” establecida en la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro.
El borrador de decreto dispone que, una vez el afiliado ejerza la opción de traslado, las AFP deberán transferir el 100% del saldo acumulado en su cuenta individual, incluidos los aportes obligatorios, los rendimientos generados y cualquier valor adicional causado hasta la fecha en que se haga efectivo el giro.